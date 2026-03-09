  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

25°SAN LUIS - Lunes 09 de Marzo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

25°SAN LUIS - Lunes 09 de Marzo de 2026

EN VIVO

Amplio rechazo

Rutas del olvido: el drama de los vecinos de Alto Pencoso ante la desidia vial

La Ruta 49 B se encuentra totalmente intransitable. Vecinos denuncian abandono estatal y exigen soluciones urgentes.

Por redacción
| Hace 5 horas
Imágenes que duelen. Así está la ruta. Foto: gentileza.

La situación de los caminos rurales en la provincia ha pasado a ser una una verdadera emergencia. En las últimas semanas, el deterioro de la red vial secundaria y terciaria ha alcanzado niveles críticos, dejando a cientos de familias al borde del aislamiento total. El foco del conflicto se concentra en la Ruta 49 B, específicamente en la zona de Alto Pencoso y El Mataco, donde circular se ha vuelto una misión imposible.

 

 

Los autos no pueden pasar por los caminos. Foto: gentileza. 

 


Tras las recientes precipitaciones, las imágenes enviadas por los lectores de El Diario son elocuentes y muestran grietas profundas, socavones por erosión y tramos donde el terreno ha cedido por completo. 

 

 

Los caminos, destrozados. Foto: gentileza. 

 


Los vecinos manifiestan que se trata de caminos olvidados tanto por Vialidad Provincial como por la gestión del Intendente de Alto Pencoso, denunciando que la falta de mantenimiento previo y la carencia de obras de canalización adecuadas provocaron que el agua transformara las rutas en verdaderos ríos de lodo.

 

 

No hay mantenimiento en la zona. Los vecinos reclaman acciones urgentes. Foto: gentileza. 

 


La indignación de la comunidad crece ante el sentimiento de abandono y la vulnerabilidad extrema que genera la falta de conectividad. Ante este escenario, los damnificados exigen acciones inmediatas y dejar de ser considerados ciudadanos de segunda. 
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo