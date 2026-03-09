Rutas del olvido: el drama de los vecinos de Alto Pencoso ante la desidia vial
La Ruta 49 B se encuentra totalmente intransitable. Vecinos denuncian abandono estatal y exigen soluciones urgentes.
La situación de los caminos rurales en la provincia ha pasado a ser una una verdadera emergencia. En las últimas semanas, el deterioro de la red vial secundaria y terciaria ha alcanzado niveles críticos, dejando a cientos de familias al borde del aislamiento total. El foco del conflicto se concentra en la Ruta 49 B, específicamente en la zona de Alto Pencoso y El Mataco, donde circular se ha vuelto una misión imposible.
Tras las recientes precipitaciones, las imágenes enviadas por los lectores de El Diario son elocuentes y muestran grietas profundas, socavones por erosión y tramos donde el terreno ha cedido por completo.
Los vecinos manifiestan que se trata de caminos olvidados tanto por Vialidad Provincial como por la gestión del Intendente de Alto Pencoso, denunciando que la falta de mantenimiento previo y la carencia de obras de canalización adecuadas provocaron que el agua transformara las rutas en verdaderos ríos de lodo.
La indignación de la comunidad crece ante el sentimiento de abandono y la vulnerabilidad extrema que genera la falta de conectividad. Ante este escenario, los damnificados exigen acciones inmediatas y dejar de ser considerados ciudadanos de segunda.
