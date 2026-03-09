Rutas del olvido: el drama de los vecinos de Alto Pencoso ante la desidia vial

La situación de los caminos rurales en la provincia ha pasado a ser una una verdadera emergencia. En las últimas semanas, el deterioro de la red vial secundaria y terciaria ha alcanzado niveles críticos, dejando a cientos de familias al borde del aislamiento total. El foco del conflicto se concentra en la Ruta 49 B, específicamente en la zona de Alto Pencoso y El Mataco, donde circular se ha vuelto una misión imposible.

Los autos no pueden pasar por los caminos. Foto: gentileza.



Tras las recientes precipitaciones, las imágenes enviadas por los lectores de El Diario son elocuentes y muestran grietas profundas, socavones por erosión y tramos donde el terreno ha cedido por completo.

Los caminos, destrozados. Foto: gentileza.



Los vecinos manifiestan que se trata de caminos olvidados tanto por Vialidad Provincial como por la gestión del Intendente de Alto Pencoso, denunciando que la falta de mantenimiento previo y la carencia de obras de canalización adecuadas provocaron que el agua transformara las rutas en verdaderos ríos de lodo.

No hay mantenimiento en la zona. Los vecinos reclaman acciones urgentes. Foto: gentileza.



La indignación de la comunidad crece ante el sentimiento de abandono y la vulnerabilidad extrema que genera la falta de conectividad. Ante este escenario, los damnificados exigen acciones inmediatas y dejar de ser considerados ciudadanos de segunda.

