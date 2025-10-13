La familia mendocina que volcó en San Luis, volvía de festejar el ascenso de Gimnasia

El trágico accidente que este domingo ocurrió en las proximidades de Alto Pencoso, donde un joven de 18 años y su pequeño sobrino murieron al volcar el automóvil en el que viajaban, tuvo una fuerte repercusión en Mendoza, ya que la familia volvía de presenciar el partido en el que Gimnasia y Esgrima logró el ascenso a primera división (venció en los penales a Deportivo Madryn).

“Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrino, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares, allegados y amigos en este difícil momento”, señala el comunicado que difundieron las autoridades del “Lobo” mendocino.

En el dramático siniestro vial que se produjo el domingo alrededor de las 16:00 en la Autopista de las Serranías Puntanas, los otros tres ocupantes del Honda Fit gris oscuro, dos mujeres de 23 y 40 años y un hombre de 44 años, fueron llevaron al Hospital Central “Ramón Carrillo”.

Diversos medios de Mendoza se han comunicado con periodistas puntanos para conocer más detalles del episodio y el estado de salud de los hospitalizados.

Tras impactar contra el poste lumínico, el Honda Fit volcó y quedó apoyado sobre su techo, con importantes daños en la carrocería y objetos personales dispersos en la calzada.