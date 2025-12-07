Todos por Guadalupe: la familia logró recaudar el monto para la prótesis

La familia de Guadalupe había emprendido una movida solidaria y en poco tiempo la gente permitió juntar el monto necesario para conseguir la prótesis. Foto: gentileza.

A veces, cuando las vicisitudes de la vida complican el camino, sentirse acompañado alimenta el alma, da fuerzas o, al menos, hace sentir que no se está solo. Así es como viven estas horas los familiares de Rosario Guadalupe Escudero, la adolescente de 12 años, de Naschel, que necesitaba juntar $5.916.900 para comprar una prótesis. En poco tiempo, la comunidad brindó su aporte y facilitó la recaudación del monto.



"Quería avisar que anoche (por este sábado) llegamos al monto que necesitábamos. Muchas gracias, de corazón, a todos los que nos ayudaron. Damos aviso para que la gente ya no envíe dinero. Estamos enormemente agradecidos", dijo Diego Escudero, el papá de Guadalupe, en diálogo con El Diario de la República.



La familia estaba en una carrera contrarreloj. Por una cuestión de plazos de la ortopedia y la firma que provee los insumos, debían tener el dinero antes del 15 de diciembre; una meta que, sin el apoyo de la gente, hubiese sido imposible. Pero a veces, cuando todo parece inalcanzable, siempre hay alguien que tiende una mano. Por suerte, ya cuentan con el dinero necesario.

