Todos por Guadalupe: juntan fondos para comprar una prótesis

Rosario Guadalupe Escudero necesita una prótesis. Su familia junta fondos. Si bien en la imagen aparece un alias, como Guadalupe es menor llegó al límite de dinero y ahora el sistema rechaza las transferencias. El nuevo alias es rgescudero25. Foto: gentileza.

Rosario Guadalupe Escudero, de 12 años, es una adolescente de Naschel. Debido a sus condiciones de salud (tiene luxación de cadera y fémur encurvado), necesita una órtesis nueva y resistente. Los plazos de la ortopedia y la firma que provee los insumos la obligan a una carrera contrarreloj: debe juntar $5.916.900 antes del 15 de diciembre. Su familia emprendió una movida solidaria para recaudar el dinero (quienes quieran contribuir, el alias es rgescudero25).



Una situación compleja



Como ocurre ante este tipo de circunstancias, la familia de Guadalupe está más unida que nunca, llena de amor, pero también se encuentra de alguna manera "desarmada" ante los obstáculos y las dificultades de la vida misma. Tan solo quienes afrontan estas situaciones, sabe lo que es luchar contra todo.



Su papá, Diego Escudero, contó en diálogo con El Diario de la República que la familia se compone de tres miembros: él, Guadalupe y su esposa, Gisela. Diego trabaja en el rubro de la minería, pero es un área que está totalmente paralizada en la zona, lo que derivó en que tuviera que "dar de baja" su empresa.



A raíz de ello, se quedó sin obra social. Su hija y su esposa tienen certificado de discapacidad, pero no tienen pensión ni ningún tipo de ingreso (en su momento, no podían acceder al beneficio porque él era responsable inscripto).



No tienen casa propia, alquilan, y su economía está muy golpeada porque Diego trabaja como puede y cuando puede: su esposa atraviesa también un difícil panorama de salud, tiene diabetes y hace cerca de seis años que cumple con un tratamiento de diálisis. Hace unos meses, la mujer sufrió un duro percance (se le tapó la fístula y no le podían realizar diálisis). Fue derivada y recién esta semana le dieron el alta. Estuvo casi tres meses internada. Ello provocó que Diego se focalizara en el cuidado de su esposa y dejara, lógicamente, el trabajo en otro plano.



Su familia coordina todo lo necesario para cuidar a Guadalupe; así, Diego aprovecha para salir a trabajar una, dos o tres jornadas seguidas. Por eso, ahora la cuestión de la órtesis para su hija se complica en medio de un panorama familiar de por sí arduo. A pesar de los hechos, y aunque su garganta evidencia un nudo incontenible, Diego no deja de hablar con amor y esperanza.



La órtesis para Guadalupe



Diego explicó que, en julio, le hicieron un pedido de una órtesis para Guadalupe. En ese momento, él contaba con dinero y la compró. Sin embargo, a los 15 días comenzó a tener problemas y se rompió. La llevaron a la ortopedia, la arreglaron, y a los 20 días se volvió a romper. Según le explicaron, se debe al crecimiento de Guadalupe: ahora necesita usar "barras para adultos".



"Se rompió como 5 veces. El martes de esta semana se volvió a romper, la mandamos a la ortopedia, la arreglaron, pero no nos dan garantía de durabilidad. Hay que hacerle una nueva sí o sí. El problema es que la casa que provee insumos se va de vacaciones el 15 de diciembre y vuelve el 5 de enero. La ortopedia también se va de vacaciones los primeros días de enero y vuelven a fines de enero. Tengo que tener la plata antes del 15, si no, pasaríamos a esperar por lo menos a mediados de enero para iniciar la compra y podría estar todo listo para mediados de febrero. El problema es que si se rompe la que tiene Guadalupe, no tiene órtesis para estar durante dos meses", puntualizó.



"Todo es bienvenido. Hay un video que se está difundiendo, lo hizo gente allegada a mí, hermanos, familiares. Me enteré porque estaba haciendo una changa en La Vertiente y no hay señal; me enteré anoche (por este viernes). He recibido en estas horas muchas llamadas, mucha gente que se puso a disposición. Con que lleguemos a los 4 millones, ya es enorme. Cuando alcancemos el monto, lo vamos a avisar para que la gente no mande más dinero", concluyó.