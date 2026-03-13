  • Nuestras redes
Viernes 13 de Marzo de 2026

Funciones diarias

Debutó el circo de los dinosaurios y hubo risas y bailes en el aire

Con todos los números tradicionales y una segunda parte jurásica y sorprendente, el Circo Gueorgue se instaló en San Luis y tendrá funciones todos los días.

Por redacción
| Hace 8 horas

Malabaristas en suelo y en las alturas, un momento de humor, baile, risas y un espectáculo para toda la familia trajo a San Luis el circo Jurassic Gueorgue, que instaló su inmensa carpa al lado del predio de Roma Multiespacio, en el cada vez más concurrido sur de la ciudad. El estreno, el jueves a la noche, contó con una buena cantidad de público.

 

 

La función contó con dos partes en un formato que se repetirá a lo largo de toda la estancia de la compañía en la provincia. La primera con todos los números del circo tradicional, que incluyeron momentos de alta adrenalina, como la rueda de la muerte, que tuvo momentos de tres motos en simultáneo. Y una segunda con los dinosaurios como protagonistas.

 

 

Dos horas de espectáculo para toda la familia  -con un intermedio de diez minutos-, carritos de comidas, una previa con los dinosaurios en un coqueto jardín y todos los elementos de los shows de este tipo se acumulan sobre el escenario y arriba de él.

 

 

Es que mucha parte del espectáculo se realizó en los aires, con malabaristas sobre tela, bailarinas que hacen su acting colgadas y un número final de trapecistas que cortó el aliento y terminó con un cerrado aplauso por parte de la gente.

 

 

Una mención aparte merece el divertido momento en el que irrumpe en escena un payaso ebrio que baila y mantiene una buena comunicación con el público, además de terminar con un mensaje muy correcto a todo el público.

 

 

El circo tendrá funciones de lunes a viernes a las 21:30 y los sábados y domingos agregará una más a las 18:30.

 

