“Fanfarria”: un show de música y humor llega a San Luis con el grupo teatral Vox Popurri

El espectáculo “Fanfarria”, del grupo artístico Vox Popurri, llegará por primera vez a la ciudad de San Luis con una propuesta que combina música en vivo, humor y una sucesión de sketches que recorren distintos estilos musicales. La función está prevista para el jueves 19 de marzo a las 21:30 en Comuna Bar.

La obra está protagonizada por tres actrices que también son amigas en la vida real y que construyen en escena una historia atravesada por canciones, situaciones disparatadas y cambios de estilo musical. La propuesta mezcla reversiones de temas conocidos con composiciones originales, en un formato dinámico donde la música funciona como el principal motor del relato.

Según explicó Judith, integrante del elenco, el espectáculo propone un recorrido musical muy amplio. “Pasamos por cumbia, tango, candombe, rock y muchos otros estilos. Con esa excusa visitamos universos muy desopilantes para contar la historia”, señaló.

La obra se caracteriza por mantener música en vivo durante prácticamente toda la función. “Estamos todo el tiempo cantando. Es la manera que tenemos de contar las cosas y también lo que más nos gusta hacer”, explicó la actriz al describir el formato del espectáculo.

El proyecto nació en 2022 y desde entonces fue creciendo tanto en el escenario como en las redes sociales, donde algunos fragmentos del show se viralizaron y ampliaron el alcance del grupo. Ese impulso permitió que la compañía comenzara a girar por distintas ciudades.

El elenco está conformado por tres intérpretes en escena, pero detrás del espectáculo trabaja un equipo creativo más amplio que participa en la producción, la puesta, el vestuario y la escenografía. En la dirección se sumó recientemente el actor y director de teatro musical Mariano Magnífico, cuya incorporación —según señalaron las integrantes— ayudó a potenciar el ritmo y la dinámica de la obra.

La presentación en San Luis marcará el inicio de una breve gira por el interior del país. Tras la función del jueves, el grupo continuará con presentaciones en San Rafael, San Juan y Mendoza.

Con una mezcla de teatro, música y humor absurdo, “Fanfarria” busca ofrecer un espectáculo pensado tanto para quienes disfrutan de la comedia como para quienes quieren escuchar música en vivo en un formato teatral diferente. quede más atractivo para portada web