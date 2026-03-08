Chayanne hizo vibrar a sus fanáticos en Buenos Aires

El incombustible vínculo entre Chayanne y el público argentino sumó un nuevo capítulo de euforia este sábado en su cuarta presentación en el Movistar Arena, con producción de Fenix Entertainment.

El artista puertorriqueño, que atraviesa un presente de plena vigencia, volvió a demostrar por qué es considerado el "embajador" definitivo del pop latino en la región.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la jornada se vivió como un verdadero rito para sus seguidores. Desde las primeras horas del día, las inmediaciones del estadio de Villa Crespo se vieron desbordadas por una multitud que, entre banderas y cánticos, aguardaba el reencuentro con el ídolo.

Una vez encendidas las luces del escenario, el recinto estalló en una ovación que dio paso a un despliegue escénico de alto impacto. El show logró un equilibrio preciso entre las coreografías electrizantes que son su marca registrada y esos pasajes de intimidad romántica que definen su carrera.

Clásicos imbatibles como “Torero”, “Salomé” y baladas profundas como “Un siglo sin ti” marcaron el pulso de una noche donde el estadio entero funcionó como un solo coro.

Esta seguidilla de conciertos con entradas agotadas no hizo más que ratificar la vigencia de un artista que ha sabido atravesar décadas manteniendo intacta su capacidad de convocatoria.

Con una puesta en escena vibrante y una energía que no dio respiro, Chayanne reafirmó que su relación con Argentina trasciende lo musical para convertirse en una celebración compartida que parece no tener techo.