Porque nació en Cosquín, porque asiste al festival desde muy chica, porque conoce y es parte de su historia, Paola Bernal tiene autoridad de sobra para opinar sobre el convulsionado encuentro de enero pasado en la plaza Próspero Molina. “El festival es un termómetro de lo que sucede socialmente en el país y todas las expresiones se encuentran en él”, dijo la cantante que el fin de semana estará nuevamente en San Luis.

“Históricamente Cosquín tuvo cruces entre diferentes artistas, por eso es la voz más importante de la música folclórica en el país; de hecho el festival nació como la acción conjunta de un grupo de vecinos organizados; o sea que sus inicios no tienen que ver tanto con el entretenimiento”, abundó la cantante.

Tras muchos años sin presentarse en la provincia, la artista será parte de la Peña alegre, un encuentro musical que reunirá su voz a la de Savia mestiza y a la del local “Puchi” García y que se desarrollará el viernes 6 de marzo a partir de las 18 en la biblioteca popular Antonio Esteban Agüero, de Merlo.

Habrá charlas, talleres y ferias de productores locales que propician la idea de Paola. “Ya desde el nombre, la peña invita a encontrarnos, a poner en estímulo la danza y la voz y a demostrar que la poesía siempre tiene compromiso, porque la alegría es algo que se milita”, dijo en una charla con El Diario de la República.

Bernal está especialmente entusiasmada por su regreso a San Luis, una provincia que no visita con la frecuencia que quisiera. La cantante vino hace ya varios años con Juan Iñaki y Mery Murúa, en una propuesta de la que se llevó aplausos y cariños. “Como cada vez que voy a cualquier provincia, la visita fue muy fugaz, y esta vez no será la excepción”, asumió con algo de pena.

Para el show del viernes, la coscoína vendrá en soledad aunque hará un set con los integrantes de “Savia mestiza”; además de un taller que bautizó “El alma cantora” y que tiene como fin “activar ese instrumento que es la voz y disfrutar del canto”.

Aunque reconoce que no encuentra muchas referencias de la música cuyana, Paola tiene, sin embargo, entre su grupo de trabajo a Laura Marín, una reconocida bailarina puntana que la acompaña cada tanto en los conciertos, como sucedió en la edición de este año de Cosquín. “Somos compañeras de cuando ambas vivíamos en Buenos Aires”, recordó.

El contexto social que encuentra Bernal en el país no es peor, dijo, que otros de los tantos momentos difíciles vividos en los últimos años. “Es un momento mundial en donde mucho tiene que ver cómo se comunican las cosas. Tanta información que se repite permanentemente hace que mucha parte del público esté sobrepasado; y entonces está muy reaccionario. Nos tocar a los artistas encontrar un modo de ver cómo se fue construyendo eso y a partir del arte y del lenguaje encontrar un diáologo profundo con el público”.