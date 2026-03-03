  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

21°SAN LUIS - Martes 03 de Marzo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

21°SAN LUIS - Martes 03 de Marzo de 2026

EN VIVO

Jubilada asesinada a golpes

Robo y horror. la triste y emotiva despedida a la “Tía Coca”

El sobrino que encontró a Gregoria Rosa Díaz encerrada en el baño de su casa y desfigurada, sostuvo que quienes la mataron “no tienen perdón”. Qué resistencia puede poner una persona de esa edad”, fustigó.

Por redacción
| Hace 2 horas

Sergio Eduardo Díaz Espínola, que es el sobrino de Rosa Díaz, la anciana asesinada brutalmente en una casa del barrio 119 Viviendas en la ciudad de San Luis, publicó un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook junto a una cálida fotografía.

 

Sergio, que la frecuentaba de manera permanente, fue quien la encontró encerrada en el baño, totalmente ensangrentada por la paliza que le dieron, desfigurándole el rostro.

 

 

 

 

El mensaje dice textualmente:

 

“Un día tristísimo, y una triste despedida para mí tía Coca. Que no tuvo una muerte natural, que es lo q espera de una persona de 85 años. Y que unos HDP la mataron la desfiguraron. Qué necesidad. Qué resistencia puede poner una persona de esa edad. Impotencia, bronca, desconsuelo, como es esto de matar a los viejos.

 

Esa gente no tiene perdón. Que me vienen con perdonar. Un abrazo a los que me quieren y quisieron a mi tía. La última de los hermanos Díaz”.

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo