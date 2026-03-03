Robo y horror. la triste y emotiva despedida a la “Tía Coca”

Sergio Eduardo Díaz Espínola, que es el sobrino de Rosa Díaz, la anciana asesinada brutalmente en una casa del barrio 119 Viviendas en la ciudad de San Luis, publicó un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook junto a una cálida fotografía.

Sergio, que la frecuentaba de manera permanente, fue quien la encontró encerrada en el baño, totalmente ensangrentada por la paliza que le dieron, desfigurándole el rostro.

El mensaje dice textualmente:

“Un día tristísimo, y una triste despedida para mí tía Coca. Que no tuvo una muerte natural, que es lo q espera de una persona de 85 años. Y que unos HDP la mataron la desfiguraron. Qué necesidad. Qué resistencia puede poner una persona de esa edad. Impotencia, bronca, desconsuelo, como es esto de matar a los viejos.

Esa gente no tiene perdón. Que me vienen con perdonar. Un abrazo a los que me quieren y quisieron a mi tía. La última de los hermanos Díaz”.