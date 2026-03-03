Una apertura de sesiones marcada por el desorden y la improvisación

La primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Justo Daract dejó una postal inesperada: errores de protocolo, banderas mal dispuestas y un recinto que debió reacomodarse en pleno acto, en lo que debía ser la ceremonia institucional más cuidada del año.

Lo que estaba previsto como un acto solemne terminó convertido en una escena incómoda. Desde el inicio, las bancas estaban mal ubicadas y las banderas no respetaban la disposición oficial. La situación fue advertida por una concejal del justicialismo y por integrantes del equipo de protocolo del intendente, quienes señalaron las fallas antes de que el desorden fuera mayor.

El momento obligó a que autoridades e invitados se levantaran mientras se reorganizaba el recinto sobre la marcha. La imagen fue elocuente: improvisación en el acto que debería marcar el rumbo institucional del año.

Pero el episodio más delicado llegó después. Al momento de arriar la bandera, la concejal designada no pudo hacerlo debido a una falla en el mástil. Sin alternativa técnica, la insignia fue retirada manualmente y guardada en una oficina, dejando el salón sin su bandera de ceremonia. Un detalle que, en cualquier ámbito público, tiene un peso simbólico evidente.

La sesión también marcaba el debut de Ramón Guerrero al frente del cuerpo. El dirigente radical, alineado con el oficialismo provincial, inició su gestión en medio de un clima que no logró transmitir orden ni solvencia.

La organización del acto había estado a cargo del sector libertario, encabezado por la secretaria administrativa Sofía Perrier, junto a referentes radicales. La responsabilidad política del evento, por lo tanto, no aparece diluida.

La apertura legislativa no es un trámite protocolar más: es la presentación institucional del año. Lo ocurrido expuso desprolijidad y falta de previsión en aspectos básicos. No se trata solo de estética ni de formalismos. En política, los símbolos también comunican.

Y el domingo, el mensaje fue claro.