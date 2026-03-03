  • Nuestras redes
Martes 03 de Marzo de 2026

SAN LUIS

Intenso temporal

Hubo caída de grandes piedras, fuertes vientos y volvió el frío a San Luis

El fenómeno climático generó variados inconvenientes y hubo preocupación ante la caída de enormes trozos de granizo. .

Por redacción
| Hace 4 horas

Las piedras  similares o superiores a pelotas de tenis cayeron en los parajes Eleodoro Lobos, Zanjitas y El Charco de los Perros (Bella Vista), en la zona sur y sudeste del departamento Pueyrredón.

 

Productores que tienen sus campos a lo largo de la ruta provincial N° 3 (Zanjitas y Las Barrancas) advirtieron sobre daños en sus plantaciones. 

 

La acumulación de piedras y la lluvia generaron inconvenientes en el tránsito. Automovilistas reportaron que quedaron varados. 
El viento generó importantes daños en el arbolado de la capital, Villa Mercedes y Tilisarao, entre otros sectores. 
El temporal de lluvia, viento y piedras ocasionó una abrupta caída de la temperatura, que obligó a recurrir a ropa de abrigo en pleno verano

 

