Detuvieron a un celador por presunto abuso de la adolescente que se atrincheró con un arma

Un giro drástico tomó la causa que conmocionó Mendoza y San Luis en septiembre pasado. Según información detallada por el medio mendocino Los Andes, la Fiscalía de Delitos Sexuales ordenó la detención de un celador de la escuela "Marcelino Blanco", en La Paz, bajo la sospecha de haber abusado de la adolescente de 14 años que protagonizó un violento episodio con un arma de fuego.



La investigación, que inicialmente se centró en el incidente de inseguridad escolar, pasó a manos de la fiscal Laura Nieto. La funcionaria busca determinar si un abuso sexual por parte del detenido fue el desencadenante del complejo cuadro emocional que llevó a la menor a ingresar al colegio con una pistola calibre 9 milímetros y atrincherarse durante más de cinco horas.



Desde el incidente, la adolescente se encuentra bajo un estricto tratamiento psicológico. Fue en ese marco terapéutico donde, a pesar de un bloqueo emocional inicial, surgieron datos que señalarían al celador como el presunto responsable de los abusos. Ante esto, la Justicia ordenará una declaración en Cámara Gesell para corroborar estos elementos preliminares.



El caso mantiene en vilo a la comunidad puntana, dado que la joven es hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis. Fue precisamente el arma reglamentaria de su padre la que utilizó aquel 10 de septiembre para efectuar disparos dentro del establecimiento y amenazar a docentes y alumnos.



El episodio ocurrió antes del acto por el Día del Maestro. La menor efectuó un disparo que impactó cerca de los pies de una preceptora y recibió a los primeros policías con más detonaciones.



La resolución del conflicto demandó la intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) de Mendoza. Durante las negociaciones, se evaluó el uso de pistolas Taser o bombas lumínicas, pero el riesgo era extremo: la joven se apuntaba a la cabeza con el dedo en el gatillo. Finalmente, tras tres horas y media de labor, la negociadora Rocío Conti logró que entregara el arma de guerra, la cual tenía aún cinco balas en el cargador.



Actualmente, mientras la joven continúa con asistencia profesional, la justicia mendocina avanza sobre el entorno escolar para determinar la responsabilidad del celador detenido y el contexto de vulnerabilidad que rodeaba a la menor.

