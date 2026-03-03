La familia de Yohana Escudero quiere evitar que el caso sea cerrado como suicidio

La familia de Yohana Pamela Escudero, la mujer de 36 años hallada muerta el pasado 19 de enero en Villa Mercedes, ha decidido dar un giro en su estrategia legal para evitar que la causa sea archivada definitivamente como suicidio.



Tienen un nuevo abogado, la familia incorporó a Jorge Javier Quiroga para liderar la querella. Incluso, desmintieron que el abogado anterior haya renunciado voluntariamente por falta de pruebas y afirmaron que fue “una decisión familiar para buscar mayor claridad”.



El rechazo al cierre del sumario está dado por las declaraciones de las fiscales Gisela Milstein y Nayla Cabrera Muñoz que firmaron la resolución de clausura el 26 de febrero, basándose en la autopsia y pericias tecnológicas que, según ellas, “no muestran intervención de terceros”.



Sin embargo, del otro lado, la familia sostiene que falta realizar la Cámara Gesell a los hijos de 14 y 5 años, y que no fueron notificados oficialmente antes de que la noticia trascendiera en los medios.



Manifestaciones de la hija de 5 años que complican a su papá, es el pilar con el que buscan que el caso se investigue como un femicidio, denunciando además antecedentes de violencia previa que no habrían sido debidamente considerados por el Ministerio Público Fiscal.



Habrá acciones legales, puesto que la familia ya anunció que apelará la resolución de las fiscales y convocó a movilizaciones para exigir que se agoten todas las medidas de prueba antes de dar por finalizada la investigación.



En tanto contra reloj trabaja el nuevo particular querellante (Jorge Javier Quiroga) para realizar las correspondientes presentaciones judiciales, en sede de los tribunales mercedinos este jueves 5 de marzo.



Quiroga señala que es fundamental basarse en las evidencias y el contexto de violencia denunciado por su familia, especialmente después de que la justicia de Villa Mercedes, confirmara recientemente la hipótesis de suicidio y dispusiera el cierre de la investigación el 26 de febrero

Impugnación de la Resolución de Cierre.



Debido a que las fiscales Gisela Milstein y Nayla Cabrera Muñoz concluyeron que se trató de una lesión autoinfligida sin intervención de terceros, el escrito deberá solicitar la reapertura de la causa basándose en la falta de perspectiva de género en la investigación.



Argumentos de prueba



La presentación a efectuarse en la justicia tendrá como eje, entre otros puntos, los signos de violencia física que tenía Yohana. La familia ha declarado haber visto golpes en su rostro al momento del hallazgo del cuerpo, contradiciendo la versión policial inicial.



Además, se mencionará la existencia de una denuncia firmada por Yohana donde manifestaba que su pareja, Lucas, la había amenazado de muerte a ella y a sus hijos.



También intentarán resaltar que el sospechoso estaba en la casa y, según testimonios, les dijo a los niños que su madre "estaba durmiendo" antes de que fuera encontrada en el baño.



Por otra parte, se exigirá que se valoren adecuadamente los resultados de la Cámara Gesell realizada a sus hijos de 14 y 5 años, quienes habrían presenciado el contexto previo a la muerte.



Se solicitará la intervención de peritos forenses externos para revisar el protocolo de autopsia y la mecánica de la muerte, ante la desconfianza en los peritajes oficiales.



En los hechos como particular querellante Quiroga está abocado a estudiar cada una de las medidas llevadas adelante en la investigación y detallará el contexto de violencia de género (física, económica y psicológica) sufrido por Yohana durante 20 años.