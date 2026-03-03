Homicidio de Gregoria Díaz: la autopsia confirmó que murió por un politraumatismo

La fiscal de Instrucción Nº 1 con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores, Delia Bringas, informó que los resultados de la autopsia. Foto: archivo.

La investigación por el brutal homicidio de Gregoria Rosa "Coca" Díaz, ocurrido este lunes por la mañana en la ciudad de San Luis, avanzó significativamente en las últimas horas. La fiscal de Instrucción Nº 1 con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores, Delia Bringas, informó que los resultados de la autopsia determinaron que la causa de muerte fue un politraumatismo, confirmando que la mujer fue víctima de un homicidio.



El hecho se registró en una vivienda ubicada en la manzana 230 del barrio 119 Viviendas, en la zona de Cerro de la Cruz.



Según se pudo reconstruir, la mujer de 85 años fue hallada por sus familiares —quienes acudieron al lugar tras no poder contactarla— encerrada en el baño de su domicilio con signos de haber sido golpeada ferozmente.



A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima falleció horas después en el Hospital Central "Ramón Carrillo" debido a la gravedad de las lesiones.

La principal línea de investigación apunta a un robo seguido de muerte. De acuerdo con los peritajes iniciales, a la víctima le sustrajeron dinero, un televisor y su teléfono celular.



En cuanto a la causa judicial, el personal de la policía y la justicia provincial trabajan activamente para esclarecer todas las circunstancias del hecho. En un avance clave, se reportó la detención de un sospechoso: un hombre que se desempeñaba como albañil en la zona.



El individuo fue interceptado y capturado en la terminal de ómnibus de San Francisco del Monte de Oro mientras intentaba darse a la fuga.

La muerte de "Coca" Díaz, quien era una enfermera jubilada muy querida y reconocida en su comunidad, ha generado una profunda conmoción en la capital puntana, donde vecinos y allegados exigen justicia.

