"Me dejó marcada por todos lados": el dramático relato de una joven agredida por su pareja

Lo que comenzó como una salida con amigas terminó en una pesadilla de violencia y encierro para Aisha Yanet Castro, una joven de 20 años oriunda de Fortín El Patria. Tras romper el silencio, Aisha se comunicó con El Diario para difundir su caso, aportar las pruebas de la denuncia policial y pedir que "ninguna mujer más se calle".



El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 8 de marzo. Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia, Familia y Violencia de Buena Esperanza, Aisha se encontraba en el boliche "Factory" cuando su pareja, un joven de 24 años, se presentó enfurecido tras verla conversar con un amigo.



Bajo insistencia, la joven accedió a retirarse con él en su vehículo, pero la agresión comenzó apenas subió al auto. "Desde que me subí me empezó a pegar", relató la víctima. El trayecto hasta la vivienda del agresor fue un calvario de golpes constantes.



Al llegar al domicilio, la violencia escaló. Aisha denunció que fue arrastrada del cabello para obligarla a ingresar a la propiedad. En ese momento, según el testimonio, la madre del agresor intervino, pero no para ayudar: "Dejá de gritar que pareces una loca", le habría gritado, profiriendo insultos hacia la joven mientras su hijo continuaba con el ataque dentro de la habitación.



En un acto de extrema crueldad, el agresor la mordió en la mejilla izquierda y pretendió obligarla a bañarse bajo el pretexto de que estaba alcoholizada, algo que la víctima desmintió categóricamente.



El rescate y el pedido de justicia



Aisha logró enviar un mensaje de auxilio a una amiga. A pesar de encontrarse en el hospital por otros motivos, la joven acudió de inmediato a la vivienda, logró abrir una ventana y rescatar a Aisha del lugar. El momento quedó registrado en un video donde se observan las lesiones visibles en el rostro de la víctima.



"Necesito que se difunda. Ya tengo la denuncia hecha y estamos esperando que la Justicia actúe por la vía penal", expresó Aisha a este medio.

La joven también reveló que este no fue un hecho aislado, sino que viene sufriendo agresiones físicas desde diciembre de 2025. En su descargo, apuntó contra el entorno del agresor: "Muchos tienen cara de santos y sus propios amigos saben lo bosta que es y lo tapan".



Si vos o alguien que conocés atraviesa una situación de violencia, podés realizar la denuncia al 144.