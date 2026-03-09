Colapso total: el grave deterioro de los contenedores alarma a los vecinos

Los contenedores rotos son propicios para la propagación de cucarachas. Foto: El Diario.

San Luis atraviesa uno de sus momentos más críticos en cuanto a la gestión de residuos. Lo que comenzó como un deterioro paulatino se ha transformado, con el correr de los meses, en una problemática estructural que la actual gestión municipal no logra normalizar.



Un recorrido realizado por este medio permitió constatar que el sistema de contenedores se encuentra al borde del colapso funcional.



El relevamiento, que abarcó el cuadrante comprendido entre las avenidas Juan Gilberto Funes, Lafinur, Illia, calle Junín y Presidente Perón, arrojó datos alarmantes sobre el estado del mobiliario urbano.

Muchos contenedores están totalmente afectados. Foto: El Diario.



La mayoría de las unidades presentan daños: a muchos les faltan las tapas, lo que deja los residuos a la intemperie, mientras que otros han perdido sus ruedas y están abollados.



Sin embargo, la falla más extendida afecta al sistema de apertura por pedal; prácticamente la totalidad de los equipos tiene este mecanismo inutilizado.



Esta degradación de los equipos se suma a las fuertes dilaciones en las frecuencias de la recolección de residuos.

Así, abollados y con las tapas dañadas, son los contenedores que se encuentran en mejor estado. Foto: El Diario.



La acumulación de desechos por fuera de los recipientes rotos ha provocado una situación de insalubridad insostenible, con vecinos que denuncian una proliferación constante de ratas y cucarachas en las zonas afectadas.



La falta de higiene no solo afecta la estética de la ciudad, sino que ya es percibida por la comunidad como un riesgo directo para la salud pública.

