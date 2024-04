Entre el mal olor y las ratas: los contenedores, al borde del colapso

La mugre es notoria en toda la ciudad. Tanto en la periferia como en el centro sobra la basura, que se acumula por las esquinas. La desidia municipal es tan notable como la ineficacia de Gastón Hissa para conducir los destinos de la capital provincial. Insistente, desde joven y de la mano de Claudio Poggi, soñaba con ser intendente. Y ahora, todos los vecinos se hacen la misma pregunta: “¿Para esto se postuló?”.

Ahora, las fallas hasta se huelen. Resultan pestilentes e insoportables: los contenedores de residuos ubicados dentro de las cuatro avenidas no reciben el vaciamiento, ni la desinfección adecuada y su contenido se acumula. Así lo denuncian a diario los vecinos y un relevamiento realizado por este matutino lo comprobó.

La constatación fue simple. Solo hizo falta caminar por varias calles y revisar el estado de los depósitos de residuos. Está clarísimo que no todos son vaciados al finalizar cada día por los camiones municipales dispuestos para esa tarea. Con eso, los malos olores vuelan desde el interior de los recipientes y los roedores tienen un banquete fabuloso.

Además de la recolección, para evitar problemas sanitarios resulta clave lavar y desinfectar los depósitos, como mínimo, de manera semanal. En muchas ciudades de Sudamérica, el sistema funciona. Para los vecinos resulta cómodo y también es práctico para la Comuna, porque no requiere demasiado personal y el retiro de la basura es rápido.

Antes había cuadrillas que lavaban contenedores. Reponían los que estaban rotos.

En esta ciudad se hace por las noches, pero actualmente las dudas radican en la frecuencia del servicio, ya que muchos recipientes presentan mugre que, claramente, fue colocada por los vecinos hace más de un par de días. El Diario intentó comunicarse con los funcionarios de Hissa vinculados a este servicio, pero ninguno respondió las llamadas. O sí atendieron sus teléfonos, pero ante la requisitoria periodística, extrañamente, las comunicaciones se cortaron.

Según fuentes que conocen ampliamente del tema, la capital puntana, hasta todo 2021, contó con 244 contenedores distribuidos entre las calles ubicadas dentro de las avenidas Lafinur, España, Presidente Perón y Juan Gilberto Funes.

El sistema fue implementado en la última gestión municipal de Enrique Ponce y luego la heredó Sergio Tamayo. Por entonces, las recolecciones se hacían en dos turnos. A la mañana, una por las calles más alejadas del casco céntrico y por la noche, dentro de ese espacio, para no dificultar el tránsito con el paso de los camiones recolectores.

Además de esos rodados, en la gestión de Ponce, el Municipio adquirió un camión equipado especialmente para el aseo y desinfección de los contenedores. El uso constante del vehículo generó su rotura. Como no volvió a las calles, en la época de Tamayo fue creada una cuadrilla con personal, insumos y herramientas para el lavado de los contenedores ni bien eran vaciados.

Los obreros manejaban hidrolavadoras portátiles y colocaban un cloro específico para la desinfección.

En consecuencia, gracias al retiro diario de su contenido más las desinfecciones regulares, la mugre no se acumulaba dentro, no había olores nauseabundos ni ratones y los vecinos no elevaban quejas.

Ahora, si bien en la Comuna nadie habla para explicar qué ocurre, es probable que el ajuste brutal que ejerce Hissa haya llegado al servicio de recolección de residuos y en su afán de recortar el gasto en combustible y reducir la planta de empleados, la frecuencia se vea recortada con el olor y las lauchas que eso trae.

En cercanías a GEPU, los focos infecciosos crecen sin freno

Las quejas de los vecinos no paran de llegar a los números de WhatsApp que dispuso la web de El Diario de la República. Este lunes, lejos de querer ser noticia y en busca de socorro, una vecina del barrio Eusebio Castaño se comunicó para pedirles a las cuadrillas de limpieza y recolección de residuos de la Comuna capitalina una asistencia urgente.

“Escribimos por este medio ya que no encontramos solución a los reclamos constantes a la Municipalidad de San Luis. El problema radica en que el club GEPU, ubicado en Riobamba y avenida Centenario, no limpia sus espacios compartidos con los ciudadanos del barrio Eusebio Castaño. Somos vecinos que pagamos los impuestos, que mantenemos nuestros espacios limpios, pero la zona se ha vuelto un basurero a cielo abierto. Donde juegan niños hay roedores, mosquitos y mucha mugre. Necesitamos ayuda para dar una pronta solución, ya que esto hace que las casas de la zona se vean afectadas. Deseamos que puedan difundir lo que nos aqueja, no solo ahora, ya que es un reclamo constante", indica el mensaje.