Hombre mató a sus dos hijos, atacó a su pareja y cuñado y luego se suicidó en Posadas

Un estremecedor hecho sacudió este lunes a la ciudad de Posadas, Misiones. En una vivienda del barrio San Lorenzo, un hombre mató a sus dos hijos, atacó a su pareja y a su cuñado, y luego se quitó la vida.

El episodio ocurrió por la mañana en una casa ubicada sobre las calles Cedro y 57. La Policía de Misiones acudió al lugar tras recibir un alerta por un violento altercado. Al ingresar, los agentes hallaron a un joven de 21 años, que tenía una discapacidad, y a su hermana de 12, degollados.

En una habitación contigua estaban la pareja del atacante y su hermano, ambos con graves lesiones en el cuello. En otro sector de la vivienda, el agresor fue encontrado colgado.

El hombre fue identificado como José Ricardo Ferreyra, de 49 años. En el lugar trabajaron el juez de Instrucción N°6, Ricardo Balor, el fiscal René Casals, efectivos policiales y personal de criminalística.

Las causas del ataque aún son desconocidas. La recuperación de las dos víctimas sobrevivientes será clave para que puedan declarar y aportar datos que ayuden a esclarecer el caso.