Cuatro heridos en un choque en cadena en la ruta provincial 1, cerca de Los Molles

Este lunes 11 de agosto, alrededor de las 9:45, se registró un choque en cadena en el kilómetro 13 de la ruta provincial 1, en inmediaciones del cruce del río Los Molles. Según informaron desde la Unidad Regional de Orden Público N° 6, el siniestro involucró a tres vehículos que circulaban de norte a sur.

Por causas que aún se investigan, un Volkswagen Senda conducido por un joven de 26 años, acompañado por su padre de 65 (ambos de Concarán), impactó de frente contra la parte trasera de un utilitario Peugeot Partner. Este último era guiado por un hombre de 46 años, con dos acompañantes de 24 y 22 años (vecinos de Villa de Merlo), y a su vez chocó desde atrás a un Hyundai manejado por un hombre de 69 años que viajaba con un acompañante de 57, ambos oriundos de Entre Ríos.

A raíz del impacto, los ocupantes del Volkswagen y del Hyundai sufrieron lesiones de distinta consideración. Fueron atendidos en el lugar por personal médico del Sempro y trasladados en ambulancia al Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de Villa de Merlo para una atención más complet