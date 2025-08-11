  • Nuestras redes
18°SAN LUIS - Lunes 11 de Agosto de 2025

Inseguridad

Segundo robo en dos semanas en Defensores del Oeste

La sede del club -que tiene vigilancia las 24 horas- fue atacada por ladrones que esta vez se llevaron un cajón de cerveza.

Por redacción
| Hace 1 hora

El segundo robo en dos semanas despertó la preocupación de los dirigentes de Defensores del Oeste que ven cómo los delincuentes, posiblemente los mismos, tomaron a la sede ubicada sobre avenida Illia como un punto de ataque.

 

 

Como sucedió la semana pasada con una pizzería de avenida Illia y Chacabuco, ahora la inseguridad se trasladó unas cuantas cuadras hacia el oeste para el ataque al club auriazul. En declaraciones radiales, Bárbara Agüero, integrante de la comisión directiva, expresó su preocupación por la situación.

 

 

El refuerzo de las medidas de seguridad que el club puso tras el robo de la semana pasada no fue suficiente para evitar que los ladrones vuelvan a hacer de las suyas. Esta vez el robo fue de una ventana y un cajón de cerveza, pero más allá de lo ínfimo que pueda parecer el botín, el contratiempo es debido a las roturas que dejó el ilícito.

 

 

Una ventana forzada y una puerta rota a patadas posibilitó el ingreso a la sede, que tiene personal de vigilancia las 24 horas pero que no fue suficiente.

 

