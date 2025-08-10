Juzgan a nueve acusados de matar a golpes a Alexis Zabala

Mientras muchas familias compartían la noche de Navidad, el 24 de diciembre de 2023, en el barrio 100 Viviendas de San Luis, se desató una tragedia que terminó con la vida de Alexis Zabala. Este lunes 11 de agosto, a partir de las 9:00 horas, comenzará el juicio oral y público contra nueve personas acusadas de ser responsables del ataque mortal que sufrió esa madrugada.

Alexis estaba junto a su hermano Ángel y sus parejas en la vereda de una vivienda, un momento que en otros hogares se vivía en paz y alegría. Sin embargo, un adolescente de 17 años se acercó al grupo alegando haber sido agredido por uno de los acusados, y lo que podría haber sido un simple malentendido escaló rápidamente a una feroz agresión.

Los acusados — Rodrigo Garro, Brayan Funes, Rodrigo Funes, Michell Pizarro, Tania Ávila, Juan Nicolás Marín, Alexander Velázquez, Lautaro Velázquez y Jorge Garro — son señalados por la fiscalía de actuar con premeditación y alevosía, atacando a las víctimas en conjunto.

Durante el ataque, Alexis fue golpeado en la cabeza con una piedra, quedando inconsciente. Su hermano intentó defenderlo, pero fue herido con un objeto punzante en el rostro. La pareja de Alexis se interpuso para protegerlo hasta que llegó la policía, momento en el que el ataque cesó. Incluso, cuando llegó la ambulancia para asistir a Alexis, los agresores arrojaron piedras contra el vehículo sanitario, impidiendo la atención inmediata.

Alexis fue trasladado de urgencia al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde falleció dos días después, el 26 de diciembre al mediodía, dejando una profunda herida en su familia y en toda la comunidad.

El juicio será presidido por un tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, y la fiscalía estará a cargo del doctor Fernando Rodríguez. Se espera que el proceso dure siete jornadas.

Este caso conmocionó a San Luis no solo por la violencia del hecho, sino porque ocurrió en una fecha que simboliza unión y esperanza, convirtiendo una noche de fiesta en una noche de dolor irreparable.