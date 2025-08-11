Un ciervo atropellado por una moto, un auto en un canal y un choque múltiple en las rutas

Como si fuera un espectáculo especial de domingo a la noche, mucha gente se acercó a la primera rotonda de la Vía del Peregrino para observar los resultados de un accidente de tránsito que no dejó heridos pero sí un auto dentro de un canal.

La secuencia ocurrió entre un Ford Fiesta y un Peugeot 306 que, por razones que se tratan de dilucidar, chocaron justo enfrente de la Comisaría 7, una zona muy transitada, especialmente el domingo a las 21, cuando mucha gente regresaba del campo o volvía a sus hogares de la zona.

Si bien el conductor del Peugeot, un hombre de 47 años, que iba acompañado de una mujer de 42 y un nene de 6, dijo que su auto quedó en el canal después que el otro auto lo chocara de atrás, cuando la Policía entrevistó al otro conductor –de 57 años, acompañado por una chica de 22- tuvo otra versión: el hombre dijo que a su auto lo chocaron de atrás.

De todos modos la situación del dueño del Fiesta no es del todo cómoda, ya que al practicarle el test de alcoholemia surgió que tenía más alcohol del permitido.

Fue el último accidente de un domingo muy activo en las rutas provinciales: un joven herido en La Carolina tras embistir con su moto un ciervo y una colisión en cadena a la altura de Naschel fueron otros accidentes en los que la Policía tuvo que trabajar.

En el “Valle del Pancanta”, en la noche del domingo, voluntarios de los bomberos de La Carolina auxiliaron a un motociclista que resultó lesionado y con su moto muy destruida al impactar con un ciervo. “Fue trasladado en la ambulancia a un hospital para su evaluación médica”, informaron los servidores.

Otro de los temas viales que dejó el domingo fue el choque en cadena que se produjo en la Autopista de los Comechingones (Autopista 55), a la altura del kilómetro 858, cerca del ingreso a Naschel. Algunos de los protagonistas volvían del rally Épico que se llevó a cabo en Cortaderas.

Involucró a cuatro vehículos: una furgoneta Renault Trafic (la cual terminó volcada) conducida por un hombre de 51 años con domicilio en La Matanza, provincia de Buenos Aires, colisionó desde atrás a un Chevrolet Cobalt, conducido por un joven de 24 años, quien iba en compañía de otros dos jóvenes, los tres con domicilio en la ciudad de San Luis.

Esta colisión provocó que el Chevrolet golpeara la parte trasera de un Toyota Celica que remolcaba un tráiler con un vehículo de rally, conducido por un hombre de 30 años, que a su vez colisionó contra un Chevrolet Ónix, conducido por un hombre de 74 años (con domicilio en la ciudad de San Luis), quien iba acompañado de su esposa. Todos los vehículos circulaban de norte a sur.

Además de los daños materiales, la múltiple colisión dejó como saldo un hombre de 51 años que conducía la Renault Trafic, los jóvenes de 24, 19 y 25 años que viajaban en el Chevrolet Cobalt y el hombre de 74 años que conducía el auto Chevrolet Ónix fueron trasladados en ambulancias hacia los hospitales de Naschel y Tilisarao. En tanto, el hombre de 30 años que conducía el auto Toyota Celica y la mujer que iba como acompañante en el auto Chevrolet Ónix no sufrieron lesiones.

Luego, el conductor de 51 años, el joven de 24 años y el hombre de 74 años fueron derivados desde Naschel y Tilisarao hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de San Luis, donde se les realizó el alcotest a los tres conductores, con resultados negativos.