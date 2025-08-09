Crimen en Juana Koslay: misterio, silencio y cámaras que no grabaron nada

El crimen de Manuel Valentín Sosa, más conocido como “Don Valentín”, ya no deja lugar a dudas: fue un homicidio. Así lo confirmó a este medio una fuente con acceso directo a la investigación, que pidió no ser identificada. La misma reveló que la mayoría de las cámaras públicas que podrían haber captado movimientos clave estaban fuera de servicio. Solo queda pendiente el análisis de una cámara municipal, cuyo informe aún no llegó.

La certeza del homicidio llegó tras la autopsia, que confirmó que Sosa recibió tres golpes en la cabeza. El martes 5 de agosto, un amigo que no lograba comunicarse con él fue hasta su vivienda en el barrio 274 Viviendas “Malvinas Argentinas” y lo encontró tendido junto a la mesa del comedor, en un charco de sangre.

Según averiguaciones de *El Diario de la República*, el lunes por la tarde “Don Valentín” fue visto como siempre: en bicicleta, con su gorrita de todos los días. Testigos creen que antes de anochecer guardó el rodado y salió a cortar leña junto al cauce del río, una rutina que mantenía incluso después de la muerte de su esposa a principios de año.

El martes a la mañana no asistió a la escuela “Juan Martín de Pueyrredón” de El Chorrillo, donde trabajaba hacía más de diez años en el Escalafón General. Sus compañeros pensaron que había pedido el día para reclamar su sueldo, que misteriosamente no le habían depositado en julio.

En el barrio lo recuerdan como “un pan de Dios” y aseguran que no tenía hijos ni enemigos. La hipótesis más repetida entre vecinos es que conocía a su agresor, y que esa confianza fue la que le permitió al atacante entrar sin forzar nada y golpearlo hasta matarlo. “Ni una bulla se escuchó”, dijo una vecina, con miedo y asombro.

Mientras la División Homicidios recorre el barrio y revisa cada rincón de la casa 6 de la manzana “L”, el silencio oficial sigue siendo casi absoluto. La fuente consultada confirmó que el fiscal y su equipo trabajan con la hipótesis de que el ataque ocurrió al regresar de cortar leña o durante la madrugada del martes.

El caso avanza lento, con pocos elementos y demasiadas preguntas abiertas: ¿quién mató a “Don Valentín”? ¿Por qué? Y lo más inquietante, ¿cómo logró escapar el asesino sin que nadie lo escuchara en una noche tan silenciosa?