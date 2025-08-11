Insisten que hubo un plan para atacar y matar a Sergio Alexis Zavala

Al fundamentar el pedido de prisión perpetua contra los nueve imputados por su asesinato de Sergio Alexis Zavala cometido en la Navidad del 2023, en un barrio de la ciudad de San Luis, el fiscal Francisco Assat Alí sostuvo que en la trágica agresión “hubo convergencia de voluntades” y que el joven de 24 años murió como consecuencia de brutales golpes que sufrió “durante el breve ataque propinado por múltiples agresores”.

Este lunes, el funcionario insistió en su teoría del caso en la apertura del juicio por el atroz episodio que sucedió en la Manzana 304 del Barrio 100 Viviendas. La “organización” está procesada por el delito homicidio doblemente calificado por la alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas; todas enfrentan un pedido de pena de prisión perpetua. Además, del total de imputados, siete también tienen cargos por lesiones leves en perjuicio de Ángel Lastra, hermano de la víctima.

El tribunal a cargo del debate está integrado por Gustavo Ariel Parrillis, Hugo Saá Petrino y María Eugenia Zabala Chacur. Se desarrolla en la Sala Oral N° 1 de tribunales y se prevé que se extienda hasta el 20 de agosto.

Durante la primera audiencia solo se realizaron los alegatos de apertura.

Las personas acusadas

Se trata de Rodrigo Valentín Garro, Brayan Aitor Funes, Rodrigo Martín Funes, Michell Brandon Pizarro, Tania Macarena Ávila, Juan Nicolás Marín y Alexander Fabricio Velázquez que están acusados de homicidio doblemente calificado por la alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con el delito de lesiones leves.

A Lautaro Ismael Velázquez y Jorge Martín Garro, se los investiga por homicidio doblemente calificado, aunque no se les atribuyen las lesiones sufridas por Lastra, aclaró Prensa del Poder Judicial.

El hecho

Ese 25 de diciembre, la víctima asistió a un boliche de la Avenida España junto a su novia, su hermano, Ángel Lastra, y su cuñada para celebrar la Navidad. Regresaron en el Fiat Uno blanco de Zavala a la casa de su hermano a las 6:50. Permanecieron unos minutos en la vereda hasta que las chicas volvieran del baño. En ese momento llegó un menor, quien les contó que había tenido un altercado con Rodrigo Funes y que lo habían intentado agredir.

Lastra le aconsejó retirarse para evitar problemas. Sin embargo, pocos minutos después, un grupo de personas atacó a Zavala y a su hermano, según consta en la acusación fiscal.

Alexis recibió un golpe con una piedra que lo derribó y lo dejó semi inconsciente. Su hermano intentó defenderlo, pero fue herido con un cuchillo a la altura de un ojo.

Zavala fue trasladado al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde falleció el 26 de diciembre como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave.

La autopsia confirmó múltiples lesiones en la cabeza y en distintas partes del cuerpo.

El fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat, explicó que en este caso se configura la alevosía en su modalidad de “por desvalimiento”, ya que “la víctima se encontraba indefensa y dicha circunstancia fue aprovechada por los sujetos activos para asegurar el resultado sin correr riesgos”.

Indicó que Alexis Zavala “murió como consecuencia de brutales golpes recibidos durante el breve ataque propinado por múltiples agresores, luego de haber quedado inmovilizado y semi inconsciente tras los primeros golpes”.

Desde ese momento, “se encontró en absoluto estado de indefensión, lo que obturaba cualquier posibilidad de resistencia. El resultado fue trágico y devastador”, expresó el fiscal.

El ataque terminó con la llegada de la policía. No obstante, los agresores lanzaron piedras contra la ambulancia para entorpecer la labor de los médicos y rompieron uno de los cristales de la puerta derecha.

“Existió una convergencia de voluntades por parte de los acusados, quienes, aprovechando el estado de indefensión en el que luego de los primeros golpes quedó la víctima, continuaron agrediéndolo brutalmente, principalmente mediante violentas patadas dirigidas esencialmente a la cabeza y otras al cuerpo, como así también arrojándole piedras, causándole lesiones de tal entidad que le provocaron la muerte”, dijo Assat.

Y concluyó: “Lejos estuvo la presencia de los acusados de conformar una mera reunión casual; la pluralidad de intervinientes logró la disminución de actos de defensa en favor de la víctima”.

Las partes del juicio

-Fiscales: Fernando Rodríguez, Francisco Assat Alí, Juan Pablo Díaz Estopiñan

-Michell Brandon Pizarro es defendido por Gustavo Federico Farías

-Brayan Funes, Rodrigo Garro y Jorge Garro son defendidos por Héctor Zabala Agüero

-Alexander Velázquez es asesorado por el Defensor de Juicio Nº 2 José Luis Guiñazú.

-Lautaro Velázquez es defendido por Stefania Poma de Otaegui y Rocío Povse

-Tania Ávila y Juan Marín es defendidos por Gabriela Gargiulo

- Rodrigo Funes es por Cristobal Ibáñez y Nedo Gómez

La Querella: es ejercida por Santiago Calderón Salomón y Federico Putelli