"Chelo" Torres detenido: una influencer lo acuso de abuso sexual
El artista ya tiene antecedentes por este delito. En el 2009 fue condenado por abusar de una menor.
El mundo de la música tropical sintió un fuerte sacudón por la detención del Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz, del grupo Green, ya que ha sido acusado de abusar sexualmente de una influencer.
Tras la denuncia, el cantante fue arrestado y en el mismo operativo la Policía de La Matanza secuestró el auto del cantante, tres computadores y dos teléfonos.
La influencer de 43 años declaró que él abusó sexualmente de ella hace algunos días luego de una reunión laboral.
“Chelo” Torres ya cuenta con antecedentes similares. En 2009 fue condenado a cuatro años de cárcel por el abuso de una niña de seis años.
