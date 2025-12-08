Una familia mendocina busca a Chicho, un perrito perdido tras un tremendo accidente

Un grave accidente ocurrido en el kilómetro 661 de la ruta 55, cerca de Buena Esperanza, dejó muchos daños materiales y un susto grande en una familia, pero una incertidumbre que los angustia aún más permanece tras el episodio: el destino de Chicho, el perrito que viajaba atado con el cinturón de seguridad correspondiente en el asiento trasero.

Tras el susto de la pareja mendocina que protagonizo el accidente por los cuatro giros que dio el rodado, ahora la prioridad es encontrar a la mascota, que salió corriendo del auto y se perdió entre los campos cercanos. “Mi hermana y su pareja están vivos de casualidad”, dijo Emilio Ferreyra, el dueño del perrito, quien informó que tras morder la banquina, el auto perdió el control.

La hermana de Emilio terminó con golpes varios en las piernas, la cabeza y el cuerpo; en tanto que su pareja tuvo menos impactos y fue quien pudo ver a Chicho salir del auto, muy asustado. A partir de entonces se sabe poco del animalito.

“Lo hemos buscado durante horas por esa zona y no pudimos encontrarlo”, recordó Emilio. Las averiguaciones de los dueños del perrito dieron con gente que lo ha visto vivo, corriendo entre los maizales, aunque muy asustado.

El accidente ocurrió el viernes por la mañana y Emilio viajó de inmediato desde Mendoza a San Luis para buscar a Chicho. Desesperado, rastreó todo lo que pudo, pero no pudo dar con él. Hasta ahora, recibieron dos llamados: una señora de Buena Esperanza que lo vio el sábado a la mañana cerca del lugar del accidente y una chica que el domingo dijo haberlo visto cerca de Fortín El Patria, a unos 30 kilómetros de Buena Esperanza.

“Chicho es súper dócil y muy tímido”, señaló Emilio, quien dijo que cualquier información será útil para encontrar a su mascota. Pidió que si alguien lo ve le envíe una foto para comprobar si efectivamente es su compañero y así hacer el viaje para buscarlo o “si alguien puede ayudarlo y quedárselo para que no siga perdido, nosotros viajamos cuanto antes a buscarlo”.

El perrito, que no es de raza, tiene siete años y fue rescatado de un campo por Emilio y su pareja cuando era un cachorrito, por lo que ha pasado toda su vida con ellos. “Es parte de nuestra familia, estamos muy preocupados”, concluyó el hombre.

Quienes tengan datos de Chicho se pueden comunicar al 1161444901.