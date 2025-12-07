Dieciséis años de antigüedad; dieciséis años de antigüedades

Un cálido espacio donde vive el arte antiguo en San Luis cumplió 16 años de exposición, venta y belleza en quietud. Estatuas, cuadros, juguetes, cristalería, muñecas, adornos, bibelots, espejos, juegos de ajedrez, sillones y otros elementos decorativos conforman el amplio repertorio de "Vía Antigua", el único anticuario de la provincia.

Como todos los sábados, el espacio abrió sus puertas pero esta vez para recibir a los amigos que participaron del tradicional brindis de celebración por el aniversario. Entre risas, charlas e interés por el arte, la casa ubicada en calle Junín tuvo un año muy particular en el que organizó exposiciones y colaboró con otras manifestaciones artísticas.

"Vía antigua" es un emprendimiento familiar que iniciaron Gabriela y Esteban Nostray, un matrimonio amante del arte que empezó a recopilar obras en su casa y de pronto se vio en la necesidad de buscar un lugar en el que exhibir su cada vez más nutrido patrimonio. Con el tiempo, sus cuatro hijos se incorporaron a la iniciativa.

“Ellos nos ayudan muchísimo en todo lo que hacemos, son un sostén fundamental”, dijo Gabriela en una charla con El Diario de la República.

En el breve discurso que Nostray dio antes del brindis, agradeció también a los clientes, a quienes definió como “parte del motor para que todo esto sea posible” y dijo que la permanencia del espacio está sostenida en el “esfuerzo de hacer todo a pulmón”.