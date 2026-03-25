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Horas de tensión en Terrazas

Claudio Poggi "aceptó" la renuncia de Ricardo Bazla tras su imputación judicial

El ahora exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión presentó su dimisión con carácter de "indeclinable" luego de que la Justicia formulara cargos en su contra por ocho delitos relacionados con una cosecha millonaria de maíz. 

Por redacción
| Hace 3 horas
Bazla, el encargado de velar por la transparencia en la gestión, imputado por ocho delitos. Foto: internet.

La salida de Ricardo Bazla del gabinete provincial se precipitó este miércoles por la tarde, luego de que el funcionario presentara formalmente su renuncia ante el gobernador Claudio Poggi. 

 


El alejamiento se produce en un contexto de extrema debilidad institucional para quien fuera el encargado de velar por la transparencia gubernamental, tras ser imputado por el juez Alfredo Cuello en una causa que investiga la presunta desaparición de una cosecha de maíz valuada en más de dos millones de dólares.

 


En su misiva de despedida, Bazla calificó su renuncia como una "obligación moral" y justificó su decisión en la necesidad de ejercer su derecho a la defensa frente a las recientes medidas de coerción judicial. 

 


Según expresó el exsecretario, su permanencia en el cargo buscaba evitar cualquier daño a la gestión de gobierno y a la lucha contra la corrupción encabezada por el mandatario provincial, agradeciendo la confianza depositada en su persona desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023.

 


Claramente, se trata de una maniobra esperada, ya que la claridad y transparencia que demandaba su cargo chocaba por completo con el brutal escándalo de corrupción, que salpicó a Bazla durante su abordaje. 
 

 

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