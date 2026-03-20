En San Luis Más no se vio la definición de Masterchef

No serán los 18 millones de seguidores que tiene Wanda Nara en Instagram y que sirvieron de excusa para la millonaria contratación de la vedete por parte del Gobierno Provincial, pero muchos espectadores puntanos de San Luis Más se quedaron sin ver el jueves a la noche la definición de Masterchef.

Como sucedió con un partido definitorio de River por la Copa Libertadores el año pasado, los usuarios de San Luis Más tuvieron que soportar publicidad oficial en lugar del programa que eligieron ver debido a que se excedieron en el tiempo de la publicidad, en su mayoría relacionada con el Gobierno Provincial.

Puede que sea casualidad, pero así como los televidentes no vieron la definición de aquel partido que se definió sobre la hora por –en tiempos de campaña electoral- recibir el bombardeo de las listas que representaban al gobernador Claudio Poggi, la noche de la definición del reality más visto de la televisión argentina dejó a los puntanos sin la posibilidad de ver el último tramo.

Desde el inicio, la transmisión fue normal, por lo que los usuarios de San Luis Más pudieron ver las alternativas de la definición entre Ian Lucas –a la postre el ganador- y Sofía Gonet.

Pero cuando el ciclo conducido por Wanda Nara fue al corte, la transmisión de la emisora local se quedó con la tanda publicitaria, que redunda en la propaganda oficial. Cuando retomó la señal de Telefe, el ganador ya estaba a puro festejo, por lo que los televidentes no vieron la parte más importante y emotiva del programa.