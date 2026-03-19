Cinco novedades para el otoño y el fin de semana largo

Cada vez más cerca de la temporada alta, los cines de San Luis reciben el otoño con cinco películas que suman más historias a la cartelera. Los estrenos traen acción, aventura, sangre y un poco de ternura.

Una de las películas destacada en la semana es “Proyecto fin del mundo”, que tiene a Ryan Gosling como un profesor de ciencias que un día se despierta en una nave espacial a años luz de su hogar sin recordar quién es ni cómo llegó hasta allí. A medida que recupera la memoria, descubre que su misión es resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está provocando la extinción del sol.

El terror estará presente con la segunda parte de “Boda sangrienta”, que completa aquella historia estrenada hace seis años y que contaba la realización de un macabro juego en las noches de casamiento. La tradición sigue viva aunque ahora la protagonista tendrá que ser acompañada de su hermana, con quien mantiene una distante relación.

En “Turbulencia: pánico en el aire” es un globo aerostático el transporte del miedo. La película tiene como protagonista a un matrimonio que se embarca en una aventura por los cielos que pondrá en peligro su vida.

Las historias para los más chicos también serán parte de la grilla de los cines durante el fin de semana largo. “Pinocho” es una nueva versión del clásico del cuento infantil que en este caso viene desde Rusia; y “Jumbo” es una animación sobre la aceptación que fue producida en Singapur.