Metal serrano en un festival que reserva la memoria

Una activa banda de Merlo será parte de la edición número 19 del festival Nunca Más, que se realizará en la Plaza de los dos Congresos, en la Ciudad de Buenos Aires, para recordar y mantener viva la memoria sobre lo sucedido hace 50 años, en el inicio de la dictadura militar argentina. El show será el martes 24 y representará para “Dysphorika” el final de una minigira por Buenos Aires.

El cuarteto de metal serrano será el representante puntano en un festival por el que pasarán 15 bandas, solo dos del interior del país, desde las 10 de la mañana del martes de la semana que viene, feriado nacional.

“Es un lujo para nosotros tocar ahí, estamos felices porque con una banda de Bariloche somos las únicas del interior que seremos parte de la grilla”, dijo la agrupación, que aprovechará el viaje para hacer otros conciertos en lugares Buenos Aires que ya conocen la propuesta.

Es que “Dysphorika” es una banda que al menos una vez al año arma sus valijas, carga sus instrumentos y viaja hacia el conurbano bonaerense con el fin de aceitar vínculos con sus seguidores y continuar en el crecimiento de su público.

La gira en este caso comenzará el viernes 20 en Leones's Bar, de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, una localidad que siempre los recibe con cariño. Luego tocarán el sábado 21 en Conurbania, de Banfield, y el domingo 22 tendrá una presentación en El Barba, de Lanús.

Pero el show que el grupo espera con más ansias es el que darán en la Ciudad de Buenos Aires, donde además de música habrá varias actividades, ferias y charlas.