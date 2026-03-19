Alarma por un incendio en pleno centro de San Luis

En medio del calor del mediodía del jueves y de la gente que iba y venía por el Paseo del Padre, un incendio de considerables dimensiones provocó la acción de los bomberos voluntarios y de la Policía, que tardaron unos minutos en sofocarlo. Antes de la dos de la tarde, el fuego ya estaba controlado, según informó el comisario Alejandro Saccone.

El oficial determinó que las únicas pérdidas son materiales y que el fuego alcanzó a toda la habitación, aunque dejó para las pericias las causas del incendio. Dijo que la sala quemada funciona con un complejo de departamentos.

La acción de rescate estuvo plagada de dificultades por el acceso al predio. Primero, porque es una zona peatonal, por lo que las autobombas tuvieron que entrar en medio de esos cuidados. Y luego porque el centro del fuego se había originado en una sala del primer piso de un centro comercial.

La estructura quemada queda justo en la mitad del Paseo céntrico, entre Colón y Rivadavia, del lado sur. En principio, se informó que la sala no tendría uso habitual, aunque está ubicada arriba de un polirrubro que, no obstante, tiene un cartel de la famosa heladería “La montevideana”.





Una comerciante dijo que se alertó del incendio cuando empezó a sentir olor a cable quemado en su local, que provenía del espacio, que no tiene dueño y que es ocupado "por muchas personas que entran y salen constantemente".