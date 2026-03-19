Motociclista herido en uno de los cruces más peligrosos de la ciudad

Un motociclista con algunas heridas fue el saldo de un accidente que ocurrió el jueves poco antes de las 9 de la mañana en la avenida Circunvalación, antes de la subida al Puente Derivador. El conductor del rodado debió ser atendido por el fuerte golpe que sufrió.

Un vehículo mayor fue el otro protagonista del hecho que sucedió en el que es uno de los lugares más peligrosos de la ciudad, por la cantidad de accidentes que se ocasionan en especial a la mañana, en el horario de mayor circulación.

La moto iba hacia el sur de la ciudad y fue abordada por el otro rodado en la colectora que lleva a la Avenida del Fundador, frente a un corralón.

Ese cruce y todo el tramo que comprende hasta la bajada del Puente Derivador es constante escenario de accidentes y choques y requieren la intervención policial.