Intolerancia, persecución y miedo

El Gobierno volvió a mostrar su peor cara y esta mañana sumó un nuevo episodio de control y persecución. Tras la llegada de Alberto Rodríguez Saá al edificio del Poder Judicial, una decisión arbitraria y revanchista terminó afectando a los agentes encargados de la custodia del recinto.

Según trascendió, el Ministerio de Seguridad sancionó a uno de los efectivos que se encontraba en la guardia. ¿El motivo? El exgobernador apoyó su mano en el hombro del uniformado para pedirle que le indicara dónde quedaba un baño dentro del edificio.

La reacción oficial no tardó en llegar. Lejos de tratarse como un hecho menor o cotidiano dentro del funcionamiento del lugar, la respuesta fue apartar al agente de la custodia judicial y “reubicarlo” en la Policía Caminera, una decisión que en ámbitos policiales fue leída como un castigo.

Para muchos dentro de la fuerza, la medida refleja un clima de vigilancia permanente y temor a cualquier gesto que pueda ser interpretado políticamente. En los pasillos del edificio judicial, el episodio fue comentado con preocupación por lo que consideran una señal de intolerancia frente a situaciones mínimas.

El traslado del agente vuelve a poner en discusión el margen de autonomía que hoy tienen los efectivos en funciones y expone, según señalan fuentes policiales, un estilo de conducción marcado por el control y la desconfianza.

Una escena breve —un saludo, una consulta y una respuesta— terminó convirtiéndose en un episodio que deja al descubierto el clima de tensión que atraviesa hoy a parte de la fuerza policial y a la relación del Gobierno con quienes no se alinean con su mirada política.