Leandro Cejas presenta el primer tomo de su trilogía sobre Malvinas

La historiografía del conflicto del Atlántico Sur suma una perspectiva renovadora con la presentación de “Malvinas: Protagonistas de la Historia – Manos que preparaban la misión”, el primer volumen de una trilogía dirigida por el escritor y estudiante del Profesorado de Historia, Leandro Cejas.



El evento de lanzamiento tendrá lugar el próximo 1 de abril a las 20 hs, en el Círculo de Suboficiales de Villa Mercedes, ubicado en calle Mitre 811. Esta obra no solo se propone como un documento de consulta, sino como un acto de reparación para aquellos actores que, desde las bases continentales, sostuvieron el esfuerzo bélico en silencio y cuya labor técnica resultó indispensable para las operaciones en las islas.



En diálogo con El Diario de la República, Cejas profundizó en el espíritu de su investigación, señalando que la sociedad aún desconoce gran parte de lo sucedido en 1982 por centrar la mirada exclusivamente en el frente de batalla insular.

Leandro Cejas, en el Museo de Guerra de Malvinas de Villa Mercedes. Foto: gentileza.



El autor propone un "volantazo" narrativo para poner en valor al personal de apoyo, mecánicos y especialistas cuyas manos alistaron cada salida. El libro, que consta de 90 páginas, inicia y finaliza centrífugamente en la persona: recorre desde la infancia y el descubrimiento de la vocación de sus protagonistas hasta el cumplimiento del deber.



"Lo que Malvinas necesita es más humanidad para entender a quienes estuvieron allí", destacó el escritor.



La expectativa por el lanzamiento ha trascendido los límites provinciales, registrándose pedidos del ejemplar desde diversos puntos del país. Cejas manifestó sentir una "gratificación enorme" al visibilizar a estos protagonistas que durante décadas permanecieron en un segundo plano, reafirmando su compromiso con la verdad histórica y el reconocimiento de los veteranos y civiles que "hicieron patria" desde sus puestos de trabajo.

Leandro Cejas. Foto: gentileza.



Para quienes no puedan asistir de forma presencial a la sede de calle Mitre, la jornada contará con una transmisión en vivo a través del canal de YouTube Amaris Ámbar, garantizando un alcance federal para este nuevo aporte a la memoria nacional.

