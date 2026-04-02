Se presentó el primer tomo de la trilogía sobre Malvinas de Leandro Cejas

En un encuentro marcado por la nostalgia y el reconocimiento, Villa Mercedes fue testigo este miércoles 1 de abril de un acto de estricta justicia histórica. En las instalaciones del Círculo de Suboficiales, el escritor Leandro Cejas presentó oficialmente “Malvinas: Protagonistas de la Historia – Manos que preparaban la misión”, el primer volumen de una obra que propone una mirada renovadora sobre el conflicto del Atlántico Sur, enfocándose en el esfuerzo humano realizado desde las bases continentales.

El evento se desarrolló en un clima de profunda emoción, donde el autor estuvo acompañado por una destacada presencia de veteranos de guerra. Los héroes de Malvinas no solo avalaron la investigación, sino que celebraron el enfoque de Cejas, quien busca poner en valor a los mecánicos, técnicos y especialistas cuyas manos alistaron cada salida operativa en 1982.

Cejas fue aplaudido por los presentes. Foto: Leandro Cejas.

Esta labor, muchas veces invisibilizada por la historiografía tradicional, encuentra en este libro de 90 páginas un espacio de reparación y memoria.

Durante la presentación, que contó además con el respaldo de autoridades locales, Cejas explicó que su obra nace de la necesidad de "humanizar" el relato de la guerra.

La convocatoria estuvo cargada de patriotismo. Foto: Leandro Cejas.

Para el escritor, la sociedad aún mantiene una deuda con aquellos que sostuvieron el esfuerzo bélico desde el continente, y su investigación se propone como un puente para entender las historias de vida, la vocación y el cumplimiento del deber de los protagonistas desde su infancia hasta el campo de acción.

El lanzamiento de este primer tomo marca apenas el inicio de un proyecto mayor, ya que forma parte de una trilogía dirigida por el autor, quien también es estudiante del Profesorado de Historia.

Cejas junto a los veteranos de guerra. Foto: Leandro Cejas.

Con el cierre de la jornada, que culminó entre aplausos y saludos de los presentes, se selló un instante que quedará inmemorial en el devenir de la historia.