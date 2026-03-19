El caso del policía Fuentes vuelve a sacudirse: dudas sobre el único detenido

El expediente por el crimen del oficial principal Renato Mauricio Fuentes volvió a quedar bajo la lupa tras la reciente asunción de la abogada Soledad Poma de Otaegui como defensora del principal acusado, Julio Daniel Lescano, conocido como “Ringo”.

Según trascendió en las últimas horas, la defensa y la querella —que representa a la viuda del efectivo asesinado— coinciden en un punto sensible: existen dudas sobre la investigación que llevó a señalar a Lescano como uno de los responsables del hecho.

El crimen ocurrió la noche del viernes 20 de septiembre de 2024 en la localidad de Cortaderas, sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura del kilómetro 17. Dos delincuentes intentaron ingresar a una vivienda ubicada a unos 600 metros hacia el oeste de la ruta, donde se encontraban una mujer y su hijo.

El propietario de la casa seguía lo que ocurría a través de cámaras de seguridad y alertó al 911. Minutos después llegaron dos efectivos policiales que dieron la voz de alto, pero los sospechosos respondieron a tiros.

En medio del enfrentamiento cayó el oficial Fuentes, que tenía 16 años de servicio y cumplía funciones en la Subcomisaría Nº 22 de Cortaderas. Su muerte conmocionó a la fuerza y a toda la provincia.

Tras el ataque, los agresores escaparon. En las primeras horas del sábado, la Policía encontró a uno de ellos, Mauro Maximiliano Vieyra Villegas, de 29 años, herido de bala cerca del lugar. Fue trasladado al hospital de Villa de Merlo, donde murió horas después.

El segundo sospechoso fue detenido el domingo durante un control de la Policía Caminera en La Punilla. Se trataba de Lescano, oriundo de Lanús, quien viajaba en una camioneta Berlingo blanca.

Sin embargo, la línea acusatoria que parecía firme ahora enfrenta cuestionamientos. La nueva defensora del acusado sostiene que existen inconsistencias en la investigación y que todavía faltan pericias claves, entre ellas estudios balísticos y reconstrucciones del hecho.

A eso se suma un dato que inquieta dentro del expediente: la propia querella habría solicitado ampliar los plazos de investigación porque también mantiene dudas sobre la participación de Lescano o sobre si hubo más personas involucradas.

A más de un año del tiroteo que terminó con la vida de Fuentes, la causa vuelve a quedar envuelta en interrogantes. El avance de las nuevas medidas podría redefinir un caso que, hasta ahora, parecía cerrado alrededor de un único detenido.