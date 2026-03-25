"Mecheras" intentaron robar un comercio en el barrio Cerro de la Cruz; quedaron grabadas

El barrio Cerro de la Cruz fue escenario de un nuevo hecho de inseguridad este martes, alrededor de las 19:20, cuando dos mujeres ingresaron a un comercio local fingiendo no conocerse para evitar sospechas.



Según el testimonio de los damnificados, las involucradas son reconocidas en la zona por haber cometido asaltos similares en negocios de los barrios Eva Perón y Cerro de la Cruz. Mientras una de ellas distraía al personal consultando precios y pidiendo probarse prendas, la otra guardaba camperas de cuero y jeans dentro de una bolsa de compras con una rapidez asombrosa.



La maniobra fue advertida por el hijo de la dueña del local, quien confrontó a una de las sospechosas y le solicitó revisar la bolsa. Ante el pedido, la mujer intentó excusarse asegurando que solo llevaba carpetas escolares, a pesar de ser un día feriado, y emprendió una veloz huida.



Tras un breve forcejeo en la puerta del comercio, el joven logró recuperar parte de lo robado. Los propietarios ya radicaron la denuncia correspondiente y aportaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, que confirman que ambas mujeres actuaban en complicidad.