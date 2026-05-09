Figuritas del Mundial en San Luis: furor repetido y escasez de álbumes

Una de las tantas maneras de manifestar la expectativa por el Mundial de fútbol que está cerca de comenzar es la colección de las figuritas que representan a jugadores y selecciones de todo el mundo. En San Luis, conseguir el álbum es casi un milagro, aunque algunos negocios que venden los paquetes lo prometen para los próximos días.

El principal problema parece ser el stock, insuficiente respecto a la demanda que clientes y coleccionistas de todas las edades tienen cada vez que se acerca una competencia como la que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos. Este año, hay tres tipos de álbumes, el de tapa blanda, el único que está en la provincia por ahora; uno de tapa dura que se lanzará el 15 de mayo y la edición dorada.

El más común se vende a 15 mil pesos, pero cada vez que llegan a la provincia se agotan a la velocidad con la que Lamine Yamal elude a sus rivales. El fin de semana pasado, un supermercado de la ciudad anunció sorpresivamente que quien comprara 15 sobres recibiría el álbum de regalo. El comercio no hizo nada de publicidad por la promoción y el boca a boca fue tal que se agotaron rápidamente.

“Los intercambios permiten conocer gente, pasar un lindo momento en familia y sumar la expectativa que significa ir a un lugar donde se puede encontrar algo que estás buscando hace mucho tiempo”, dijo Diego Santana.

“No sabemos si esa promocion se va a repetir”, dijo Diego Santana, coleccionista puntano y organizador de los encuentros de intercambio que el domingo 10 de mayo comenzarán en el San Luis Shopping Center; y se replicarán los jueves en La Joaquina, de Juana Koslay.

En la provincia algunos kioscos, supermercados y puestos de revistas comenzaron la semana pasada a vender los paquetes, que traen siete figuritas. Cada 100 sobres, la empresa fabricante adosó un cromo más, así que quienes tengan suerte podrán tener 8 stickers por el mismo precio.

Tanto los paquetes y los álbumes llegan a San Luis desde New Rita, la distribuidora oficial de Panini –la empresa fabricante- en el país. De Buenos Aires los mandan a Río Cuarto y desde allí a Villa Mercedes, desde donde se reparten al resto de la provincia, con especial preponderancia en la ciudad de San Luis.

Como compró con anticipación y se hizo de un buen stock, el quiosco de revistas de San Martín y Belgrano es un puesto seguro donde comprar. Además, allí es donde los sobres se pueden conseguir a un precio cercano al sugerido por el fabricante, que es de 2 mil pesos. En algunos quioscos de la ciudad el monto llega a los 3 mil pesos.

El Mundial que viene puede ser histórico para San Luis porque podría tener por primera vez un jugador nacido en la provincia como parte del plantel nacional. “Eso, sin duda, acrecienta el entusiasmo de los chicos”, dijo Santana, quien informó que en los sitios de YouTube los coleccionistas dicen que la figurita número 7, de Leonardo Balerdi, es una de las más difíciles de conseguir entre los jugadores argentinos, detrás de la de Lionel Messi, que es la 17, y la de Franco Mastantuono.

Cada álbum tiene 110 páginas y trae 980 espacios para pegar las figuritas. Llenarlo, sin hacer intercambio, cuesta alrededor de 2 millones de pesos; de allí que Santana revalorice las reuniones de fines de semana. “Además los intercambios permiten conocer gente, pasar un lindo momento en familia y sumar la expectativa que significa ir a un lugar donde se puede encontrar algo que estás buscando hace mucho tiempo”, dijo. Y calculó que con la utilización de esa modalidad, llenar el álbum rondaría los 500 mil pesos.

Diego comenzó con la organización de los encuentros en 2018, para el Mundial de Rusia, y lo extendió para el torneo pasado, que se disputó en Qatar en el verano argentino, por lo que los intercambios se hacían en el Paseo del padre. Cuando va a Villa Mercedes, las reuniones son en La casa de la culturas.

Conocedor de todos los detalles que rodean al coleccionismo, Santana –padre soltero de dos hijos de 7 y 10 años que juegan al fútbol y por ende son fanáticos del álbum-, recordó que a San Luis los álbumes llegan los miércoles a la distribuidora de Chacabuco antes de llegar a Tomás Jofré, donde la semana pasadd hubo colas por parte de los compradores.

Una de las razones por la que Panini se demoró en lanzar las figuritas fue el repechaje mundialista que hace poco menos de un mes terminó de definir a todos los participantes del torneo, que, además, este año tendrá 48 equipos, una cifra inédita que acrecienta el álbum. En ese punto, el especialista puntano advirtió que los sobres que tengan la prensa del costado lisa y no cuadriculada vendrán con figus de jugadores de selecciones que se clasificaron al Mundial de último momento.

En esta edición del álbum, la numeración no es correlativa sino que está hecha por país y por página. Cada selección tiene 18 figuritas, una con el equipo completo, otra con el escudo de la federación de cada país –que viene metalizada y suele ser de difícil obtención- y 16 jugadores que, se supone, serán parte del plantel. Después hay cromos especiales, llamadas FWC, con los campeones del mundo de la historia, de la gloriosa Uruguay de 1930 a la Argentina de 2022

Además hay que sumar otras 14 figuritas que se consiguen al canjear dos tapitas de Coca Cola más mil pesos y que la empresa patrocinadora del Mundial hizo aparte, con jugadores destacados de las selecciones más grandes. Por Argentina, están las de Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez. A San Luis, de esos sobres se destinan unos 30 por semana y se canjean en los quioscos que venden la bebida.

Como si fuera poco, hay que sumar una serie de stickers extras con jugadores leyenda (Messi, Haland, Mbappé, Cristiano, Harry Keane, Valverder, Salah, el mexicano Jiménez, Pulisic) que si bien no forman parte del álbum ya que vienen en un anexo, son un llamador para los coleccionistas y para aquellos que no se quieren perder detalle. “Esos tienen mucho valor de mercado –explicó Santana-, de reventa, y viene en formato base, bronce, plata y oro”. Entre los coleccionistas se venden de manera individual y pueden costar hasta 50 mil pesos cada una. Por cada mil sobres, aparece una.