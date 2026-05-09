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Las transferencias nacionales al PAMI cayeron 54,4% en el primer cuatrimestre

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso indicó que el PAMI recibió entre enero y abril un 54,4% menos de recursos nacionales en términos reales respecto del mismo período de 2025.

Por redacción
| Hace 5 horas
PAMI "sigue sin garantizar la normal provisión de medicamentos". Foto: NA/Claudio Fanchi.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que las transferencias de recursos nacionales al PAMI registraron una caída real de 54,4% durante el primer cuatrimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior.

 


Según datos oficiales analizados por la OPC y difundidos por el Instituto Consenso Federal, entre enero y abril el PAMI recibió $0,4 billones del Tesoro y otros $0,6 billones provenientes de la ANSES.

 


De acuerdo con el reporte, esa ejecución presupuestaria representó una baja de 54,4% en términos reales respecto de igual tramo de 2025.
Además, durante abril el Tesoro ejecutó asistencias financieras por $0,2 billones y la ANSES aportó una cifra equivalente, lo que implicó una caída interanual real de 29,5%.

 


El informe sostuvo que los datos surgen del Sistema Integrado de Información Financiera, administrado por el Ministerio de Economía, y fueron procesados por la Oficina de Presupuesto del Congreso.

 


En el documento también se consignó que el PAMI “sigue sin garantizar la normal provisión de medicamentos” y atraviesa “una fuerte tensión interna con los médicos de cabecera”.

 


El director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, afirmó que la situación “es delicadísima”, al remarcar que “casi 8 de cada 10 jubilados de toda la Argentina están atendidos por el PAMI”.

 

 

Agencia Noticias Argentinas. 

 

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