Crisis en PAMI: "Nunca vi un riesgo tan serio para pacientes de la tercera edad"

La implementación de la resolución 1107/2026 ha desatado un conflicto sin precedentes en la atención primaria de los afiliados a PAMI. Desde este lunes 13 de abril, los médicos de cabecera de la provincia llevan adelante una medida de fuerza por tres jornadas consecutivas en rechazo a las modificaciones en el esquema de pagos.



La protesta, que afecta la atención general y los turnos programados, pone el foco en la eliminación de los adicionales por consultas, estableciendo un sistema exclusivamente capitado que, según denuncian los profesionales, encubre una reducción drástica de sus ingresos.



Un médico de cabecera de la capital puntana, con casi tres décadas de trayectoria en el sistema, analizó el escenario actual con una crudeza que refleja el malestar del sector. Para el profesional, el cambio en la modalidad de cobro —que ahora consiste en un monto fijo por paciente independientemente de las veces que sea atendido— se tradujo en una caída del salario real que las autoridades intentaron "enmascarar" con un aumento insuficiente de la cápita. Sin embargo, más allá de lo económico, la mayor preocupación radica en la vulnerabilidad de los jubilados ante este nuevo paradigma administrativo.



Con 30 años de experiencia atendiendo a abuelos y abuelas de la provincia, el facultativo remarcó que, si bien el organismo ha atravesado múltiples crisis financieras en el pasado, la coyuntura actual presenta un rasgo distintivo: la ausencia de interlocutores.



Según su testimonio, anteriormente existía una "cara visible" con quien negociar o exponer las problemáticas locales, mientras que hoy impera una verticalidad que no admite discusión sobre las necesidades de los consultorios en el interior del país.



El paro de 72 horas mantiene garantizadas únicamente las urgencias, pero la paralización de la atención de rutina enciende alarmas sobre la salud preventiva de la tercera edad. Los profesionales sostienen que este sistema "vaciado de diálogo" y con ingresos debilitados empuja a la atención médica a una situación límite.



En este contexto, el sector advierte que es la primera vez que se percibe un riesgo tan concreto y estructural para la atención de los adultos mayores, quienes quedan como los principales damnificados en medio de la disputa administrativa y gremial.