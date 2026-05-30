Una dupla puntana logró un histórico triunfo en el Desafío Ruta 40

Pese a que tuvieron que sortear muchos inconvenientes como quedarse sin frenos en la rueda delantera y sin combustible para correr el enlace final, la dupla de Cleoris Manfre y Franco Poffo se quedó con el primer lugar en la categoría T2N (vehículos de producción) del Desafío Ruta 40. La quinta y última etapa de rally unió ida y vuelta San Juan y San Rafael.

El binomio que representó a la provincia en la exigente competencia corrió en la Toyota Hilux del equipo ToyoMEC de Córdoba y se quedó con un histórico triunfo aunque no pudo llegar a la rampa final –donde se hace la entrega de premios- porque “por un mal cálculo” se quedaron combustible.

"No puedo explicar la emoción que tengo, para mí es algo terrible todo esto", dijo Cleoris el sábado a la mañana en una breve charla que tuvo con El Diario de la República. La corredora pasó el sábado en su San Rafael natal, donde pasó a buscar a sus hijos que habían quedado con la abuela y el domingo regresará a San Luis para continuar con la celebración.

La carrera comenzó el lunes 25 de mayo y terminó el viernes 29, en etapas muy duras que incluyeron tramos a campo traviesa, noches con poco descanso y la adrenalina de ser parte de una de las competencias más extremas del país.

En sus redes sociales, los corredores puntanos subieron un video en el que manifiestan su alegría y agradecimiento por el apoyo. "Todavía estamos tratando de caer”, dijo la sanrafaelina radicada hace años en San Luis que además calificó a la semana como “muy intensa, dura, pero hermosa".

El villamercedino Poffo, por su parte, agradeció a su compañera por la confianza y dijo que irán por más en la próxima competencia. "Nos llevamos mucho más que una victoria: nos llevamos recuerdos, aprendizajes y la satisfacción de haberlo dado todo".