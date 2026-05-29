"A Fernando lo mataron adentro de la cantera"

Este viernes 29 de mayo, los cuatro detenidos integrantes de la familia Agüero, que viven en la cantera donde fue encontrado el cuerpo de Fernando Gil, fueron llevados a la justicia. A los tres varones les imputaron los delitos de “coautores de homicidio doblemente calificado por alevosía “ y a la joven, que es novia de uno de los Agüero, como partícipe secundaria del crimen.

Todos se abstuvieron de declarar y pidieron la prórroga de 8 días.

Los abogados Hanna Abdallah y Soledad Poma Oteagui, patrocinantes de la familia de la víctima, sostuvieron que la clave para develar el misterio sobre lo ocurrido hace más de 50 días fueron los estudios tecnológicos sobre los celulares de los imputados. “Hay mensajes borrados que los vinculan directamente con el hecho investigado”, apunto Hanna.

“Lo arrojaron al estanque que está dentro de la cantera, por eso la causa de la muerte es sumisión”, explicó.