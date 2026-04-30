Caso Fernando Gil: la familia volvió a poner “la lupa” sobre un vecino

Este jueves, el centro de la ciudad de San Luis volvió a ser escenario de una manifestación en la que se pidió por el esclarecimiento de la muerte de Fernando Gil.

Familiares y amigos del joven que fue hallado sin vida a la vera del río San Luis (frente a la Penitenciaria) se concentraron inicialmente en la plaza Pringles para luego marchar hacia las puertas del Poder Judicial, donde reafirmaron su rechazo a la hipótesis de una muerte accidental o suicidio y reclamaron por la falta de detenidos y la lentitud en los informes periciales a pocos días de cumplirse un mes del hallazgo del cuerpo.

Adriana y Andrés, hermanos de Fernando, encabezaron la movilización con carteles y una convicción firme: la hipótesis del suicidio no tiene lugar en su familia.

“A él lo mataron. Queremos que den con los culpables rápido porque ya el domingo se cumple un mes y no tenemos a nadie preso”, expresó Adriana

Según el relato de los hermanos, Fernando fue visto por última vez en la casa de un vecino de apellido Soria, viendo un partido de fútbol. “Hoy nos enteramos de que este hombre se fue, se mudó con toda la familia. Si no tenés nada que esconder, ¿por qué te vas?”, cuestionaron ante la prensa, sugiriendo que hubo un plan para ocultar el crimen y trasladar el cuerpo.

La causa parece estar detenida en un punto técnico crítico. Las pericias de los teléfonos celulares, según los abogados de la familia, aún no han sido entregadas por la Fiscalía. Todavía no recibieron los informes de la división de peritos complejos, una pieza que consideran clave para solicitar las detenciones correspondientes.

“Tiraron el cuerpo de mi hermano en un lugar que ellos conocían. Hubo ensañamiento. Mi hermano estaba desfigurado”, relató Adriana, quien además describió a Fernando como un hombre “excelentísimo, servicial y hogareño”, descartando cualquier cuadro depresivo o problemas de adicciones.

La manifestación en Tribunales busca evitar que el caso caiga en el olvido. Los familiares advirtieron que no permitirán que la causa quede en la nada mientras los responsables caminan libremente por la sociedad. “No vamos a esperar que sigan pasando los meses. Queremos que los culpables sean encarcelados como corresponde”, concluyeron antes de continuar con la sentada frente al edificio judicial.

Fernando Gil era conocido en su barrio como un vecino solidario y profundamente vinculado a su familia. Su aparición sin vida a 500 metros del lugar donde fue visto por última vez ha generado una fuerte conmoción en la comunidad que hoy acompaña a sus hermanos en la búsqueda de la verdad.