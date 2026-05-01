Con un giro en la acusación, enviaron a la cárcel al confeso asesino de un ex policía

La defensa de Atilio Rodrigo Canciani tiene, desde el jueves 30 de abril, cuatro meses de plazo (dentro de la prisión preventiva) para tratar de atenuar su situación ante la justicia por el asesinato del ex efectivo de la Policía Federal Miguel ´Ángel Quiroga.

Vencida la prórroga de detención de ocho días, se celebró una nueva audiencia en los tribunales de Villa Mercedes. Fue en el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de Natalia Pereyra Cardini donde el Ministerio Público Fiscal solicitó que se tengan por re formulados cargos.

Aunque inicialmente habían solicitado se formulen cargos por el delito de homicidio en ocasión de robo Fiscalía explicó que, de acuerdo a las evidencias incorporadas a la causa, cambiaría la calificación legal hacia la de homicidio simple.

Quiroga fue asesinato a puñaladas el pasado 11 de abril en una vivienda ubicada por calle Rafael Cortez.

Ese día, entre las 12:04hs y 13:27hs el imputado procedió a dar muerte con un arma blanca a Miguel Ángel Quiroga. En un primer momento se informó que se apoderó de dinero en efectivo, un celular, una tarjeta de débito y un DNI.

La audiencia del 30 de abril

La Fiscalía, representada por el fiscal de Instrucción N° 1 Maximiliano Bazla Cassina y la adjunta Cecilia Framini, pidió la aplicación de cuatro meses de prisión preventiva contra Canciani y, entre otros motivos, mencionó la pena en expectativa prevista – de 8 a 25 años de cumplimiento efectivo -, las conductas desplegadas por el imputado con posterioridad al hecho, los elementos de convicción reunidos hasta el momento – suficientes para sostener la autoría y el tipo penal -.

Dijo además que los cuatro meses solicitados serán suficientes para elaborar la acusación fiscal y elevar la causa a juicio oral.

Asimismo, mencionó que restan incorporar algunas evidencias como informes técnicos de teléfonos celulares, de policía científica y el resultado de informes de laboratorio.

La defensa de Canciani que es ejercida por Cecilia Mithiaux (defensora Oficial Penal Nº 3 ) y Ximena Bertoli ( adjunta) se refirió a su teoría del caso, aseguró que su asistido actuó en legítima defensa y consideró que el imputado tiene derecho a continuar el proceso en libertad.

En forma subsidiaria solicitó que cumpla la medida de coerción en forma domiciliaria y argumentó que el imputado tiene a su cargo el cuidado de su madre, una persona mayor.

Luego de escuchar a las partes, la magistrada descartó – atento no cumplirse los elementos que requiere el Código Penal Argentino – la figura de legítima defensa y en cuanto a la medida de coerción dispuso que Canciani cumpla 4 meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, disponiendo su inmediato traslado.

Fuente: Prensa del Poder Judicial