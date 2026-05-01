Villa de la Quebrada: miles de fieles pidieron por "trabajo y salud"

Los fieles llegan hasta el altar, en el Santuario. Foto: El Diario.

Como cada mayo, el tiempo parece detenerse en las calles de Villa de la Quebrada. El murmullo de las oraciones y el paso constante de los peregrinos transformaron una vez más a la localidad en el epicentro espiritual de la región.



Desde distintos puntos de la Argentina, miles de personas se movilizaron impulsadas por una devoción inquebrantable hacia el Santo Cristo de la Quebrada, cumpliendo promesas o simplemente buscando un momento de paz frente a la imagen sagrada.

El Vía Crucis, un lugar "cerca del cielo". Foto: El Diario.



El ascenso por las estaciones del tradicional Vía Crucis, con sus figuras de mármol de Carrara recortadas contra la sierra, fue el escenario de una manifestación de fe profunda. Allí, entre el esfuerzo físico y el recogimiento espiritual, los fieles llevaron sus penas y temores, pero por sobre todo, un pedido que se repitió como un eco en cada rincón del pueblo: salud para los enfermos y trabajo para quienes atraviesan momentos de incertidumbre económica.

Entre rezos y plegarias, los fieles también contemplan la belleza del paisaje. Foto: El Diario.



Sin embargo, el clima de este año estuvo marcado por una sensibilidad especial. Entre las charlas de los peregrinos y los momentos de oración silenciosa, el recuerdo de la tragedia estuvo muy presente.

Cristo, en la cruz, el símbolo de salvación para la comunidad católica. Foto: El Diario.



Muchos de los asistentes dedicaron sus plegarias al eterno descanso de la madre y su hija que perdieron la vida recientemente en un trágico accidente vial al chocar contra un camión, camino a la Villa.

Al volver del Vía Crucis, muchos dejan rosarios, velas, y placas en agradecimiento al Santo Cristo de la Quebrada. Foto: El Diario.



A pesar de las dificultades y los momentos de tristeza, la sensación general entre los visitantes fue de una renovación espiritual. La presencia de Dios se manifestó en la solidaridad entre caminantes, en el respeto frente al Santuario y en la esperanza de que tiempos mejores vendrán.

