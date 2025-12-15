"El Cristo de la Quebrada será su guardián": ya está habilitado el cinerario

El Obispo Gabriel Barba, en el predio donde se ubica el cinerario. Foto: captura de video.

La feligresía católica celebra la inauguración del cinerario del Santuario del Santo Cristo de la Quebrada, un espacio sagrado que era muy esperado por la comunidad religiosa. El obispo, Gabriel Barba, emitió un video en el que dio detalles sobre la propuesta.



"El Santo Cristo cuenta con cinerario, un lugar especial para que puedan traer las cenizas de sus difuntos, para que puedan descansar en paz en la Villa", contó mientras mostraba las bocas de entrada donde se van a colocar las cenizas, en el predio ubicado en el ingreso al Calvario.



"Van a poder rezar y el Santo Cristo será el guardián para que los difuntos esperen el día de la resurrección", aseguró Barba.



En la capital puntana, la Parroquia San Roque fue una de las pioneras en edificar un espacio de estas características, aunque en Villa Mercedes también hay cinerarios.



Tiempo atrás —30 o 40 años— la Iglesia desaconsejaba la cremación, especialmente para cuidar la verdad de fe relacionada a la resurrección de los difuntos, sumado a todo lo que aconteció con la difusión de lo que se denomina "new age" y la reencarnación.



Ahora, la Iglesia ve con otros ojos la cuestión, pero siempre amparada en la verdad de fe.

