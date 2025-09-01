Investigan cómo se produjo la muerte de un hombre

Un hombre mayor de edad fue encontrado sin vida, recostado sobre una piedra, en las proximidades de Villa de la Quebrada, en el paraje Los Canales.

La Comisaría 44° informó que el hallazgo fue este lunes alrededor de las 07:45 a unos dos kilómetros hacia el este del kilómetro 24 de la Autopista 25 de mayo. “Un hombre de 47 años, oriundo de la zona, circulaba en su vehículo y vio a su vecino al costado del camino, sin reaccionar.

Ante esta situación, el ciudadano dio aviso a la Policía y posteriormente en el lugar se hizo presente personal sanitario de Villa de la Quebrada, quienes constataron el fallecimiento del hombre mayor de edad. Cabe señalar que, a simple vista, el hombre no presentaba signos de violencia”, detalló la Policía.

Se le dio conocimiento a la fiscal de Instrucción N° 6 Linda Yanina Maluf Martínez, que ordenó pericias y convocó al personal de Homicidios, Policía Científica y Bomberos.

No se dio a conocer la identidad del fallecido.