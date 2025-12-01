Más denuncias por maltrato a docentes, ahora en una escuela de Fraga

Los maltratos denunciados por docentes en una escuela villamercedina la semana pasada se extendieron ahora a un establecimiento de Fraga, donde docentes aseguraron que sufren acoso laboral por parte de las autoridades.

La escuela en cuestión es la Urbano J. Nuñez y las denuncias se realizaron por redes sociales, debido al temor de los trabajadores en perder el empleo. De todos modos, aseguraron, muchos de los profesores ya renunciaron a sus puestos, cansados del hostigamiento, o pidieron ser trasladados a otros destinos.

Incluso, un escrito subido por un portal de noticias vinculado al intendente de Fraga fue levantado rápidamente, debido a que el jefe comunal tendría parientes que son parte del cuerpo directivo del colegio.

El maltrato también alcanzaría al personal de maestranza y consistiría en intimidaciones y persecuciones internas que “se repiten día a día”. “Estas prácticas incluyen desde amenazas veladas hasta aislamiento, exigencias desmedidas, gritos, humillaciones y maniobras administrativas destinadas a desgastar emocionalmente” al personal.

Los denunciados dijeron que hay sumarios iniciados pero que no obstante las prácticas abusivas continuaron y afirmaron que el clima laboral es “insostenible”.