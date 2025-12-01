  • Nuestras redes
22°SAN LUIS - Lunes 01 de Diciembre de 2025

22°SAN LUIS - Lunes 01 de Diciembre de 2025

Hechos graves

Más denuncias por maltrato a docentes, ahora en una escuela de Fraga

Docentes y maestranzas de la escuela Urbano J. Nuñez denunciaron en redes sociales maltratos por parte de las autoridades. Labraron actas y se iniciaron sumarios.

Por redacción
| Hace 1 hora

Los maltratos denunciados por docentes en una escuela villamercedina la semana pasada se extendieron ahora a un establecimiento de Fraga, donde docentes aseguraron que sufren acoso laboral por parte de las autoridades.

 

 

La escuela en cuestión es la Urbano J. Nuñez y las denuncias se realizaron por redes sociales, debido al temor de los trabajadores en perder el empleo. De todos modos, aseguraron, muchos de los profesores ya renunciaron a sus puestos, cansados del hostigamiento, o pidieron ser trasladados a otros destinos.

 

 

Incluso, un escrito subido por un portal de noticias vinculado al intendente de Fraga fue levantado rápidamente, debido a que el jefe comunal tendría parientes que son parte del cuerpo directivo del colegio.

 

 

El maltrato también alcanzaría al personal de maestranza y consistiría en intimidaciones y persecuciones internas que “se repiten día a día”. “Estas prácticas incluyen desde amenazas veladas hasta aislamiento, exigencias desmedidas, gritos, humillaciones y maniobras administrativas destinadas a desgastar emocionalmente” al personal.

 

 

Los denunciados dijeron que hay sumarios iniciados pero que no obstante las prácticas abusivas continuaron y afirmaron que el clima laboral es “insostenible”.

 

 

 

 

 

