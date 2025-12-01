Tras la lluvias, vuelven los calores

Fue un fin de semana raro en San Luis, con lluvias fuertes, mucha humedad, granizos, algo de calor, cielos que se nublaban y se despoblaban y la suspensión de numerosas actividades al aire libre por la incertidumbre del clima.

Pero la primera semana de diciembre parece que traerá más previsibilidad y las temperaturas volverán a aumentar, aunque no a los niveles de inicios de la semana pasada. Se espera que las máximas superen los 30 para el miércoles.

Las lluvias parecen ser un recuerdo que dejaron su última estela en la madrugada del domingo, con caídas fuertes en Unión, donde se registraron 27 milímetros, y Martín de Loyola, donde cayeron 12. Anchorena y Villa Larca también superaron los 6 milímetros.

Es por eso que el lunes amaneció fresco y con nieblas matinales que se fueron esparciendo con la entrada la mañana. Para la tarde se espera que el calor se asiente definitivamente y llegue a los 26 grados de máxima.

El martes la temperatura seguirá en aumento hasta llegar a los 30 grados, con el cielo algo nublado y vientos fuertes, especialmente en el noroeste de la provincia. Y será el miércoles cuando los termómetros marquen la mayor temperatura de la semana, con máximas de 33 grados.